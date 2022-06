Clio Maria Bittoni, moglie Giorgio Napolitano e i figli Giulio, Giovanni/ Profilo basso e…

Clio Maria Bittoni, moglie di Giorgio Napolitano, il primo incontro in Università

Clio Maria Bittoni è la moglie dell’ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Lei frequenta il liceo classico a Jesi e si laurea, in seguito, a Napoli in Giurisprudenza all’Università “Federico II”, dove incontra il futuro marito. Clio Maria Bittoni e Giorgio Napolitano si ritrovano a Roma, dove lui intraprende la carriera politica mentre lei lavora in uno studio legale.

I due si sposano nel 1959 con rito civile al Campidoglio, dopo il matrimonio la nascita dei due figli, Giovanni (nel 1961) e Giulio (nel 1969), dai quali avranno poi anche due nipoti. Clio Maria Bittoni svolge la professione di avvocato ed è esperta in diritto del lavoro. Per molto tempo ha prestato servizio nell’ufficio legislativo della Lega delle Cooperative, incarico dal quale si è dimessa nel 1992 quando il marito è stato eletto presidente della Camera dei deputati.

Clio Maria Bittoni e il rapporto con la politica

“Lasciai perché mi sembrava inopportuno rimanere, essendo le mie controparti le commissioni parlamentari, la presidenza del Consiglio e altri organismi istituzionali. Ecco, forse in questo senso Giorgio ha influenzato la realizzazione di un percorso professionale”, ha raccontato in seguito la moglie di Napolitano, Clio Maria Bittoni. Nelle sue attività al fianco di Napolitano, ha sempre preferito mantenere un profilo molto basso, pur prendendo parte attivamente a molti eventi e ai tanti viaggi di Stato del marito. Ha inoltre preso parte a diversi eventi mondani accettando l’invito di importanti stilisti per presenziare alle loro sfilate.

