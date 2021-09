ClioMakeup e Claudio Midolo/ Il desiderio di lui: “Vorrei solo figlie femmine”

Ci sono anche ClioMakeup e Claudio Midolo, tra le coppie concorrenti di D’amore e d’accordo vip, il nuovo game show condotto da Katia Follesa in onda ogni mercoledì sera su Real Time. Clio e Claudio sono una coppia molto affiatata: insieme da più di dieci anni, hanno avuto due figlie, Grace e Joy, una di 4 e l’altra di un anno.

EMIS KILLA/ "Vedere sparare e sentire l'odore del sangue è brutto, io fortunato…"

Un’altra delle ‘creature’ di cui vanno fieri è il marchio Cliomakeup, una linea di cosmesi lanciata da Clio con il sostegno di suo marito e della sua collaboratrice più stretta, Elena, la sorella di lui. Clio ha sempre sognato di arrivare dov’è oggi, sin dal suo trasferimento a New York per frequentare la scuola per truccatori Make Up Designory. E, naturalmente, Claudio l’ha sempre incoraggiata.

Figlia tabaccaio Napoli “noi estranei”/ Caso Gratta e Vinci “Ci stanno uccidendo”

ClioMakeup: dalla ‘crisi’ al successo

“Sognavo la mia linea di make up, non avevo conoscenze”, ha raccontato Clio Makeup in un’intervista del 27 agosto a Repubblica. “Quando ho iniziato a fare i video sul web – spiega – era un modo per stare a contatto con l’Italia, condividere quello che avevo imparato. All’inizio raccontavo i segreti del trucco, la gente era grata e si è creato un rapporto. È nata la confidenza”. E da lì è venuto il resto, inclusa la collaborazione ‘in casa’ con marito e cognata. Il primo si occupa della parte digital, mentre la seconda è la Ceo dell’azienda.

Sebastiano Grasso, carabiniere ferito durante prima comunione/ Prete "Sparo e caos…"

Prima di raggiungere il successo, ClioMakeup ha vissuto un periodo di crisi. In particolare, rivela, aveva un rapporto conflittuale con il suo corpo, originato dal fatto di avere qualche chilo in più. Poi però qualcosa è cambiato: “Ho imparato ad accettarmi, penso di piacere perché sono più sicura. Bisogna lavorare su se stesse e non solo sulla parte esteriore, lo dico sempre”.

Il sogno di Claudio: “Voglio solo bimbe”

Riguardo alla sua esperienza televisiva, inaugurata nel 2012 con il programma ClioMakeUp, la make-up artist sostiene di essere più conosciuta per questa che per l’esperienza ultradecennale come youtuber di successo: “La gente mi dice: ti ho scoperto su Real Time. Non sanno che sono nata sul web. Chi mi conosce già sa chi sono, chi non mi conosce capirà che tante risposte sono rimaste nella mia cameretta. Il mio modo di parlare non è cambiato”.

Tornando alla famiglia e in particolare alla sua vita con Claudio, Clio Zammatteo svela qualche dettaglio in più circa la loro attività imprenditoriale e anche il sogno segreto di lui come papà: “Il mio team è composto da donne, mio marito ha un braccialetto con scritto ‘girl power’. Quando ero incinta diceva: ‘Voglio solo bimbe, un futuro tutto rosa‘”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA