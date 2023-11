ClioMakeUp, guadagni da capogiro/ “Azienda da 100 dipendenti. Ecco quanto ho fatturato lo scorso anno”

ClioMakeUp esce allo scoperto e svela quanto ha guadagnato lo scorso anno

Il progetto ClioMakeUp continua a interessare milioni di ragazze nei giorni in cui si appresta a spegnere quindici candeline. L’imprenditrice Clio Zammatteo si avvicina a festeggiare un traguardo molto importante e prestigioso: 15 anni da protagonista del web con i suoi preziosi consigli di trucco, che hanno contribuito a fornire i segreti del mestiere a tantissime ragazzine dando loro la possibilità di imparare a valorizzarsi e realizzare ogni tipo di make-up comodamente dalla propria camera. L’imprenditrice e fondatrice di ClioMakeUp ha rilasciato una interessante intervista al Corriere della sera, dove ha tirato una linea sui guadagni ottenuti, in particolar modo facendo luce su quanto raccolto nell’ultimo anno: è di 11,6 milioni di euro la cifra mostre eguagliata dalla nota azienda che oggi vanta oltre cento dipendenti. Insomma, la ClioMakeUp è stata e continua ad essere un successo.

Nel corso di una intervista concessa da Clio, imprenditrice 41enne a capo di ClioMakeUp, al Corriere della sera, la Zammateo ha ripercorso i suoi primi passi: “Ho iniziato su YouTube nel 2008, ero già grande. Prima, lavoravo nella gelateria di mia mamma e le davo una mano. Era un locale grande con 60 tavoli, lavoravamo tantissimo. Mamma faceva rigare dritto tutti. Da quel periodo ho imparato la disciplina. La mia vita era molto diversa da quella dei miei coetanei, loro uscivano, andavano alle feste, passavano tre mesi al mare d’estate, io ero dietro un bancone dalle otto di mattina a mezzanotte – ha detto la padrona di casa della ClioMakeUp -. Dopo quattro anni, mi sono resa conto di non voler rimanere lì per sempre. Non avevo mai riflettuto sul mio futuro, da bambina dicevo di voler fare la dentista o l’avvocato perché lo sentivo dagli altri”. Con la sua ClioMakeUp oggi Clio riesce a fornire lavoro a tantissime persone che magari proprio come lei hanno attraversato dubbi.

Gli attacchi ricevuti da ClioMakeUp

Come la stragrande maggioranza delle cose che funzionano nella vita, la ClioMakeUp ha disseminato invidia e in tantissimi non hanno mai digerito il successo dell’azienda fondata da Clio Zammatteo. L’imprenditrice, intervistata dal Corriere della sera, ha ammesso di vivere meglio le critiche: “Sono diventata meno permalosa”. In passato invece gli attacchi rivolti alla ClioMakeUp hanno fatto molto più male, come spiegato da Clio in una vecchia intervista rilasciata sempre allo stesso quotidiano che l’ha ascoltata nelle scorse ore.

Tra le pagine del Corriere della sera infatti Clio Zammatteo aveva portato così a galla alcuni retroscena sulla ClioMakeUp: “Quando passi dall’essere persona a essere brand ti prendi non solo le antipatie personali, ma anche tutte le reazioni contro il marchio. Tutto ricade sulle mie spalle. E io sono sensibile, trattengo tutto come una spugna. Eppure, ho sempre ascoltato le critiche costruttive, le ho sempre usate per fare meglio, ma questo sistema, ora, mi fa paura”.











