Attrice e compagna di Attilio Fontana, Clizia Fornasier porta avanti una brillante carriera dividendosi tra moda, cinema e teatro. Modella di successo negli anni 2000, partecipa a Miss Veneto e poi a Miss Italia, ma non vince: quell’anno la fascia va alla bellissima Cristina Chiabotto. Eppure la sua incredibile bellezza l’ha resa nota a tutti, tanto che dopo un solo anno è stata ingaggiata per condurre ‘Varietà e Super varietà‘ e ancora ‘Anteprime, aspettando Miss Italia“.

Attilio Fontana chi è il compagno di Clizia Fornasier: figli e lavoro insieme/ "Vissuto momenti difficili"

Nata nel 1986, Clizia Fornasier è originaria di Treviso. Dal 2007 inizia la sua carriera vera e propria nel mondo della televisione dove muove i primi passi al cinema con “Notte prima degli esami“, ormai film cult italiano di Fausto Brizzi. In seguito, vista la sua bravura viene scritturata in Un medico in famiglia vestendo i panni di Albina, la sorella di Pietro Sermonti nella serie targata Rai. Non solo, Clizia Fornasier appare anche in Grande, grosso e…Verdone, Tutti pazzi per amore, L’ispettore Coliandro e Volevo un figlio maschio di Neri Parenti. Nel 2024 recita poi nel film Il ladro di stelle cadenti.

Chi è Nina Sarcina, figlia di Clizia Incorvaia/ "Noi, due guerriere. E nella separazione da papà Francesco.."

Clizia Fornasier su Attilio Fontana: “Tutti i giorni ci rinnamoriamo l’uno dell’altra”

Tante le passioni di Clizia Fornasier, che oltre ad essere un’attrice è anche una brillante scrittrice che ha pubblicato due romanzi: ‘È il suono delle onde che resta’ e ‘Rajoda’. Carlo Conti la invita poi a diventare una delle protagoniste di Tale e Quale Show, che poi l’ha fatta arrivare all’apice del successo. Non solo, grazie al programma incontra Attilio Fontana, oggi suo compagno e padre dei due figli Blu e Mercuzio. “Tutti i giorni ci rinnamoriamo l’uno dell’altra“, ha detto Clizia Fornasier sull’attore e fidanzato, “Con lui è stato la prima volta nella mia vita che non mi sono sentita giudicata, mi ha accettato per quello che sono, non mi ha mai chiesto di cambiare e quindi sono davvero me stessa al 100%“. Nonostante il grande amore, i due non sono ancora convolati a nozze.