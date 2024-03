Clizia Fornasier e Attilio Fontana “Nostro amore a Tale e Quale”/ “Coniugare lavoro-famiglia? Giocoleria”

Clizia Fornasier e Attilio Fontana sono stati ospiti stamane negli studi di Uno Mattina in Famiglia. I due attori hanno presentato il loro spettacolo teatrale: “Due personaggi che si amano follemente ma che si respingono come le calamite e noi siamo una coppia, e nella vita ci azzuffiamo spesso dopo dieci anni”, precisa Attilio Fontana, che poi aggiunge: “Lei ha sempre ragione”. Clizia Fornasier sottolinea invece che è “Una storia fra un bastone molto quadrato e un buco molto rotondo, ma quando c’è un sentimento molto forte…”. Clizia Fornasier e Attilio Fontana si conobbero nel 2013, quando Fontana vinse Tale e Quale Show, e dal loro splendido amore sono nati due bimbi: “Il piccolo è sicuramente sveglio, Mercuzio, si è svegliato presto”.

CLIZIA FORNASIER, CHI È LA COMPAGNA DI ATTILIO FONTANA/ "È arrivato lui e ha cambiato tutto"

Ma come è nato il loro amore? “Innamorarsi a Tale e Quale è una poesia – dice Fornasier – si è nudi completamente, ci si vede nel bello e nel meno. Lui è un bellissimo ragazzo ma vederlo lavorare, la sua ossessività, il modo in cui vive le parole che è poetico e profondo sempre, mi ha fatto perdere la testa e io non è che io amassi perdere la testa”. Attilio Fontana aggiunge: “Al di là della ‘splendidezza’ di Clizia, lei è folle, bella, creativa, un talento pazzesco, quindi abbiamo iniziato a scrivere, una corrispondenza infinita e poi…”, “Mi ha riaccompagnato a casa”, racconta Clizia Fornasier. Ma come fanno a coniugare lavoro e famiglia? “E’ pura giocoleria”, precisa Attilio Fontana, “All’inizio è stato difficile poi prendi il ritmo”, e Clizia ha aggiunto: “Loro si addormentano su una sedia di teatro, quindi sono fortissimi…”.

CLIZIA FORNASIER E ATTILIO FONTANA E LA FOTO DI KATE

Clizia Fornasier è stata poi incalzata sulla vicenda che ha fatto molto scalpore negli scorsi giorni, quella della foto di Kate “ritoccata” a Photoshop. A riguardo l’attrice ha spiegato: “Non ho seguito molto la questione perchè eravamo presi con il teatro ma penso che Kate e William siano stati sempre una coppia molto attenta che usciva dalla loro vita, quindi arrivando da palazzo questa foto io non penso che sia stata Kate ma qualcuno a palazzo che ha fatto uscire questa foto”.











