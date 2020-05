Clizia Fornasier e Attilio Fontana/ “Terzo figlio? La femmina che manca…”

Pubblicità

Clizia Fornasier e Attilio Fontana, in collegamento dalla loro casa di Roma con i figli Blu e Mercuzio,hanno raccontato la loro quarantena a La vita in diretta. Durante la breve chiacchierata con Lorella Cuccarini, hanno ripercorso le tappe del loro amore. Clizia e Attilio si sono conosciuti durante Tale e Quale Show. Dopo essere diventati amici ed essersi scritti per diverso tempo, hanno capito di essersi innamorati e, in poco tempo, hanno formato una splendida famiglia con la nascita dei figli Blu e Mercuzio. “Fra i tanti progetti, c’è anche il progetto per il terzo figlio?“, chiede Lorella Cuccarini. “Si gioca molto in casa con questa femminuccia che manca, è motivo di argomento tutti i giorni. Quindi il pressing c’è”, risponde Attilio Fontana che non esclude la possibilità di allargare ancora la famiglia.

Pubblicità

CLIZIA FORNAZIER E ATTILIO FONTANA: LA STORIA D’AMORE NEL VIDEOCLIP DI UNA CANZONE

Durante la quarantena, Attilio Fontana ha scritto anche una canzone La bellezza il cui videoclio è stato realizzato con le immagini della sua storia d’amore con Clizia Fornasier. “L’idea è nata in un momento di panico perchè eravamo nel lockdown e mi è esploso il telefono quindi pensavo di aver perso tutti i filmati della nostra love story, della nascita dei bimbi. Quindi sono corso al computer, con le immagini che mi rimanevano oltre ad aver scritto questa canzone in quei giorni ho montato una sorta di videoclip per conservare i diamanti di questo periodo che sono poi, forse, i momenti più belli ed intimi che ci eravamo un po’ dimenticati. Alla fine è uscito questo video che è diventato poi il videoclip della canzone“, ha spiegato il cantante.



© RIPRODUZIONE RISERVATA