Clizia Incorvaia parla del suo cambiamento fisico e di ciò che ha vissuto dopo la nascita di suo figlio: cos'ha detto

Clizia Incorvaia ha scelto di condividere su Instagram un lungo sfogo con l’obiettivo di stare vicino a tutte le donne e mamme che attraversano momenti delicati e per portare un po’ di “verità” sui social. A tre anni dalla nascita di Gabriele, il figlio avuto con Paolo Ciavarro, l’influencer ha voluto mandare un messaggio diretto alle neomamme che si sentono smarrite, raccontando la propria esperienza. All’epoca, infatti, Clizia aveva sofferto di depressione post-partum e aveva vissuto un periodo molto difficile subito dopo il parto.

In quel momento, oltre alle difficoltà psicologiche, ha dovuto fare i conti anche con i cambiamenti del suo corpo, che le hanno portato nuove insicurezze e fragilità. Con le sue parole ha voluto abbattere i tabù che ancora circondano la maternità e, in generale, le esperienze che devono vivere molte donne nella loro vita. “Il corpo di una donna è sempre in continuo mutamento. Le gravidanze che ti cambiano, così come la depressione post partum, per chi come me si è trovata ad affrontarla”, ha scritto.

Da quel momento, Clizia Incorvaia ha iniziato a raccontare di ciò che ha vissuto personalmente con il suo corpo, spiegando come sia riuscita a trasformare il proprio corpo e a ritrovare un equilibrio. Di conseguenza, ha voluto condividere il suo percorso personale che probabilmente accomuna tante donne, fatto di alti e bassi, nuove abitudini, piccoli progressi e tanta determinazione. “Mi sono accorta facendo le analisi del sangue che mi si era rallentata la tiroide e che avevo un po’ di insulino resistenza (mai avuta). Grazie all’aiuto di specialisti mi sto riappropriando del mio corpo”, ha scritto, condividendo un video dei suoi progressi fisici.