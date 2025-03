Clizia Incorvaia in lacrime a Verissimo ricordando Eleonora Giorgi

Anche Clizia Incorvaia, moglie di Paolo Ciavarro, ha fatto tappa a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. La bionda siciliana ha parlato nel programma di Canale Cinque ricordando il suo forte legame con Eleonora Giorgi, da poco scomparsa dopo la battaglia con il tumore al pancreas che si è ritrovata ad affrontare:

“Prima di andare ho voluto farle un regalo, lei ha donato tutto a mia figlia. Eleonora ha messo tutto in ordine prima di andare via, lei credeva ancora nel miracolo anche se diceva di aver litigato con Dio. Nina è stata serafica, Eleonora era convinta che Dio la ascoltasse, abbiamo vissuto dei momenti intensi, lei ha mantenuto uno spirito positivo anche in quei momenti. Ha mantenuto uno spirito ottimista, non ha mai portato la malattia a casa, in questi anni abbiamo passato molto tempo insieme, il dolore ci ha unito di più, mi manca tanto” ha detto scoppiano in lacrime Clizia Incorvaia.

Verissimo, Clizia Incorvaia: “Grazie a Eleonora mi sono riavvicinata a mia madre”

Eleonora Giorgi e Clizia Incorvaia erano state capaci di costruire un legame davvero unico, come confermato dall’ex gieffina a Verissimo: “Lei mi sosteneva in tutto, forse mi aveva anche sopravvalutata, vedeva tante cose in me che non so neanche se sono viste da mia mamma e mio marito, abbiamo vissuto un rapporto molto intenso. Volevamo fare un viaggio insieme a New York, devo ancora elaborare il lutto, mi sento da una parte fortunata perché l’ho avuto al mio fianco, una donna specialissima, è stata la prima a non etichettarmi mai, questa sua libertà mi faceva sentire compresa. Quando è nato Gabriele ci ha ricordato di restare con Paolo non solo marito e moglie ma anche amanti, ci regalò un fine settimana a Parigi.

Poi il retroscena: “Dopo la morte di Eleonora ho recuperato anche il rapporto con mia madre, ho seppellito l’ascia di guerra. C’è il pregiudizio spesso che quando subisci un lutto tu debba farti sopraffare dal dolore e farti vedere completamente invaso, se non ostenti quel dolore significa che non stai soffrendo abbastanza. Mi sono rimessa subito al lavoro per dare un insegnamento ai miei bambini e non perdere di vista le mie cose, mia suocera mi ha insegnato questo, mi vorrebbe forte e indipendente, non bisogna farsi sopraffare dal dolore” ha detto Clizia allontanando le critiche.