Clizia Incorvaia, dal mondo del web alla tv: tutto sull’influencer tra altezza, peso, l’ex marito Francesco Sarcina e i figli Nina e Gabriele.

Si è fatta largo nel mondo dei social in qualità di influencer; Clizia Incorvaia ha saputo ritagliarsi uno spazio degno di nota anche in tv, complici alcune esperienze di spicco con il Grande Fratello Vip. Proprio nella Casa più spiata d’Italia ha trovato l’amore, suo marito Paolo Ciavarro, con il quale ha dato alla luce il suo secondogenito, Gabriele. Già mamma di Nina, nata dal rapporto con Francesco Sarcina giunto al termine nel 2019: con l’ex marito il rapporto è ancora scandito da alti e bassi, come dimostrato dalle recenti dichiarazioni a La Volta Buona a proposito dello scontro legale per l’esposizione della figlia sui social.

Non solo le vicende legate alla vita privata e sentimentale; i fan di Clizia Incorvaia amano approfondire gli aspetti e le curiosità più disparate. Dall’altezza al peso, gli appassionati amano informarsi su tutto ciò che la riguarda soprattutto in virtù dell’attenzione che l’influencer riserva proprio ai temi riguardanti l’estetica, la cura dell’aspetto fisico, il make up. Uno dei suoi punti di forza è forse proprio la naturalezza, sia estetica che comunicativa; con un’altezza di 170 cm e un peso di circa 54 kg, Clizia Incorvaia spesso racconta della sua routine per tenersi in forma in maniera sana ed equilibrata.

Clizia Incorvaia, dagli alti e bassi con l’ex marito Francesco Sarcina all’amore per i figli Nina e Gabriele

Tornando alla cronaca rosa e alle curiosità relative alla vita privata di Clizia Incorvaia, spicca non solo la liaison attuale con Paolo Ciavarro ma anche la rottura con l’ex marito Francesco Sarcina. Con il frontman de Le Vibrazioni ha vissuto una storia d’amore importante che, purtroppo, è giunta alla conclusione nel 2019. Dal loro rapporto è nata Nina che, a dispetto della rottura, cercano di crescere con amore e rispetto reciproco. Qualcosa però ha reso burrascoso il legame come sottolineato di recente proprio da Clizia Incorvaia, nel salotto de La Volta Buona; l’ex marito non ha gradito l’esposizione social della figlia, al punto da arrivare allo scontro legale. “Non me l’aspettavo, ora pubblico solo foto dove Nina è di spalle ma lei ha vissuto male questa cosa; si è sentita come esclusa”.

Con Paolo Ciavarro, attuale marito, Clizia Incorvaia ha dato alla primogenita Nina – nata dal matrimonio precedente – un tenero fratellino: Gabriele. “Ora riesco finalmente a definirmi una brava mamma”, raccontava l’influencer sottolineando quanto sia cresciuta insieme ai suoi figli, lavorando giorno dopo giorno per imparare il mestiere del genitore che è senza dubbio il più difficile del mondo.