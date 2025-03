Clizia Incorvaia è la compagna di Paolo Ciavarro, il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. I due si sono incontrati nella casa del Grande Fratello Vip e si sono perdutamente innamorati iniziando una storia d’amore che oramai dura da circa cinque anni. Una relazione stabile e felice surgelata anche dalla nascita del figlio Gabriele che è arrivato come un raggio di sole nelle loro vite irradiando anche quella della nonna Eleonora Giorgi in un momento difficilissimo della sua vita. La influencer ha sempre avuto un bellissimo rapporto con Eleonora Giorgi che sin dall’inizio è stata una sostenitrice della sua storia d’amore con il figlio Paolo Ciavarro. La stessa Clizia Incorvaia ha speso parole importanti per l’attrice romana, da poco scomparsa; anzi la donna è stata la complice del loro primo weekend insieme dopo la nascita del piccolo Gabriele.

“Ci siamo assomigliate molto e siamo diventate quasi come amiche – ha detto dalle pagine di F Clizia Incorvaia sul rapporto con la compianta Eleonora Giorgi.

Clizia Incorvaia, la compagna di Paolo Ciavarro, è sempre stata molto legata ad Eleonora Giorgi con cui ha avuto una complicità immediata sin dal primo incontro. La grandezza di Eleonora Giorgi come donna è stata in tutti gli ambiti anche nell’essere nonna non solo di Gabriele, ma anche di Nina, la prima figlia nata dal matrimonio con Francesco Sarcina, un gesto non scontato visto che la bimba era nata dalla precedente storia di Clizia Incorvaia. Non solo, la Incorvaia aprendo il suo cuore ha rivelato anche l’enorme dispiacere provato da Eleonora Giorgi nell’essere stata quasi dimenticata dal mondo dello spettacolo. “Quando dolore questo le ha procurato” – ha detto la Incorvaia che ha poi puntato il dito verso chi si è fatto vivo quando Eleonora si è ammalata.

“Certe persone potevano farsi sentire prima, non solo durante la malattia” ha tuonato la compagna di vita di Paolo Ciavarro non facendo riferimento diretto ad alcune persone.