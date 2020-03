Clizia Incorvaia “compio 40 anni”/ “Io e Paolo ci siamo scelti. L’età? Conta l’anima”

Clizia Incorvaia rompe il silenzio e svela tutta la verità sulla propria età. L’ex moglie di Francesco Sarcina, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, ammette di aver mentito dichiarando di avere 36 anni invece che 39 e che è prossima ai 40 anni che compirà ad ottobre. L’influencer conferma così i rumors sulla sua vera età spiegando di aver mentito perchè ha sempre dimostrato meno anni rispetto a quelli che effettivamente ha sulla carta d’identità. “Quando lavoravo nella moda avendo sempre questo aspetto molto infantile, non riuscivo a lavorare, perché a 18 anni ne dimostravo 15. Cosa accade, il mio agente, per farmi lavorare, mi faceva dichiarare 4 anni in meno”, racconta Clizia aggiungendo di aver sempre vissuto come un problema il fatto di avere un aspetto fisico infantile rispetto all’età che aveva. “Ho vissuto sempre questa cosa come una frustrazione. Il fatto di dimostrare meno anni per me era un problema”, aggiunge.

Clizia Incorvaia: “fatemi compiere 40 anni. L’età? Conta l’anima di una persona”

Clizia Incorvaia non riesce a capire come mai sia così importante sapere l’età di una persona. “Trovo davvero bislacco che si sia aperta una diatriba per aver dichiarato 3 anni di meno, perché avevo detto 36 e sono 39. Fatemi compiere 40 anni e quello che conta è l’anima di una persona. Il resto è noia”, dice. Sulla differenza d’età con Paolo Ciavarro che ha 28 anni, aggiunge: “Le nostre anime si sono scelte, io e Paolo ci siamo scelti. Effettivamente dimostriamo gli stessi anni, sembriamo coetanei. Spero che le nostre anime parlino sempre la stessa lingua. Poi vediamo i 60enni uomini con le 30enni e non fa specie”. Infine elogia le qualità del figlio di Eleonora Giorgi che, di fronte alla sua vera età, non ha battuto ciglio confermando di essere totalmente preso da lei e di non dare assolutamente importanza all’età: “Quello che conta è l’amore. Io non vedo l’ora che Paolo torni da me, e lui ha dimostrato di essere un uomo con due attributi così quindi tutto il resto è noia”, conclude.





