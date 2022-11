Clizia Incorvaia conferma l’ingresso della sorella Micol al GF Vip 2022/ Il commento…

Clizia Incorvaia spiffera l’ingresso della sorella Micol al Grande Fratello Vip 2022

Clizia Incorvaia, ex concorrente del Grande Fratello Vip dove ha incontrato Paolo Ciavarro con cui è nato l’amore e dal quale ha avuto il figlio Gabriele, avrebbe spifferato l’ingresso nella casa della sorella Micol. Giovedì 3 novembre, nel corso della nuova puntata del reality show, nella casa, entreranno sei nuovi concorrenti tra cui dovrebbe esserci proprio Micol. Il nome di quest’ultima, su Twitter, era circolato da diverso tempo, ma nelle ultime ore pare che a confermare l’ingresso di Micol sia stata proprio Clizia Incorvaia rispondendo ad un post della sorella.

Micol che non aggiorna il proprio profilo Instagram da qualche giorno. Tuttavia, Micol pare sia comunque attiva sui social. Due giorni fa, infatti, ha commentato un post di Clizia che ha risposto con un “manchi già“. Due parole che i fan hanno interpretato come una conferma dell’ingresso di Micol nella casa come concorrente.

Micol Incorvaia tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria?

A spifferare l’ingresso di Micol Incorvaia nella casa del Grande Fratello Vip 2022 è stata anche la pagina @GFVipNews_ che ha scritto: “Tra i nuovi concorrenti che entreranno nella Casa di GFVIP nelle prossime puntate ci potrebbe essere Micol Incorvaia”. Un probabile ingresso che, su Twitter, ha già scatenato la reazione dei fan di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.

Dopo aver ricevuto la visita del padre, Antonella ha tolto il freno a mano lasciandosi totalmente andare di Edoardo. “Non pensavo che potesse essere così preso da me e invece è proprio così perchè mio padre che lo guarda da fuori l’ha confermato”, ha detto Antonella a Luca Salatino e Charlie Gnocchi. Il probabile ingresso di Micol scatenerà una nuova crisi tra i due? Sia Antonella che Edoardo sono molto gelosi: come reagirà la Fiordelisi quando scoprirà che, in passo, Edoardo e Micol hanno avuto un flirt?

