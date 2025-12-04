Clizia Incorvaia, raggiunta poi dalla sorella Micol, racconta a La Volta Buona le piccole scaramucce con il marito Paolo Ciavarro.

La storia d’amore tra Clizia Incorvaia e suo marito Paolo Ciavarro prosegue a gonfie vele a dispetto del protagonismo nella scena mediatica e delle possibili ingerenze dal mondo della cronaca rosa. La loro forza risiede nella complicità, nella capacità di vivere insieme i momenti difficili con quel pizzo di leggerezza che appartiene in particolare all’influencer: un valore che però, nella vita di coppia, spesso – ha svelato – viene frainteso. Il racconto a La Volta Buona non verte su una vera e propria crisi ma su quelle incomprensioni che, nella vita matrimoniale, vanno messe in conto.

“Ogni tanto lo faccio arrabbiare perchè io ho un animo talvolta più leggero e vengo additata come poco precisa, responsabile”, inizia così il racconto di Clizia Incorvaia che, incalzata da Caterina Balivo, non ha nascosto quelle piccole frizioni nel rapporto con il marito Paolo Ciavarro. “In realtà, essendo estremamente sensibile, la leggerezza mi serve come evasione ma capisco che in coppia questo mio lato può non essere compreso”.

Micol, la sorella di Clizia Incorvaia a La Volta Buona: “Si sfoga con me quando discute con suo marito Paolo Ciavarro…”

Ad avvalorare la tesi di Clizia Incorvaia ci pensa sua sorella Micol, anche lei ospite a La Volta Buona di Caterina Balivo. Quando capitano quei momenti ‘no’ con il marito Paolo Ciavarro, è proprio la più piccola di casa a doversi subire gli sfoghi della sorella maggiore: “Mi subisco non solo le sue chiamate ma anche i suoi messaggi infiniti”. Scherza così Micol Incorvaia raccontando l’abitudine di Clizia di lanciare messaggi a raffica piuttosto che un pensiero unico quando si tratta di sfogarsi. In conclusione, a prescindere da tutto, Clizia Incorvaia ha comunque celebrato la bellezza del suo amore con Paolo Ciavarro e quelle simpatiche scaramucce sono da ascrivere ad un ovvietà per i rapporti di coppia che non possono conoscere unicamente rose e fiori.