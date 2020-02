Clizia Incorvaia/ Crisi dopo le parole di Eleonora Giorgi, ma con Paolo… (Grande Fratello Vip)

Clizia Incorvaia sembra aver fatto marcia indietro al Grande Fratello Vip 4, almeno per quanto riguarda Paolo Ciavarro. Dopo aver scoperto i pensieri di Eleonora Giorgi, l’ex di Francesco Sarcina ha riflettuto molto sulla sua vicinanza con il ragazzo. “L’intervista della mamma di Paolo mi ha riportato con i piedi per terra”, ha confidato a Pago, “ero sulle nuvole e sono tornata sul cemento”. Il cantante ha cercato di farle capire che i dubbi della Giorgi sono più che leciti, soprattutto alla luce della natura di mamma della Incorvaia. Forse l’attrice avrebbe preferito qualcosa di diverso per Paolo, una relazione ‘alla pari’ sotto questo punto di vista? “Infatti da mamma la capisco”, ha detto Clizia, “però ha detto che siamo tanto diversi quando invece la prima volta ci aveva incoraggiati”. Secondo l’influencer, tutto sarebbe cambiato in seguito al primo bacio fra lei e Ciavarro. “Ha visto nascere qualcosa, ma vedrai che appena ti conoscono cambia tutto”, ha cercato di confortarla l’artista. “In effetti mi ricordo che anche mia madre mi aveva detto la stessa cosa”, ha aggiunto lei, “però non vuol dire che un domani non mi possa fare una famiglia”. Nonostante questo, la Incorvaia non ha preso le distanze da Ciavarro. Ha ridimensionato tutto, ma solo per quanto riguarda ciò che li attende una volta terminato il reality. I baci fra i due infatti non sono mancati nemmeno in questi giorni. Clicca qui per guardare il video di Clizia Incorvaia e Pago

CLIZIA INCORVAIA E PAOLO CIAVARRO A RISCHIO ISOLAMENTO?

Clizia Incorvaia è tornata nell’oblio del Grande Fratello Vip 4: appare sempre più chiaro che la sua love story con Paolo Ciavarro non sta ricevendo la stessa attenzione di quella destinata a Pago e Serena Enardu. Anche ora che la sarda è tornata a casa dopo essere stata sconfitta al televoto. I due regalano al pubblico diversi momenti appassionati, fra baci e passione sotto le lenzuola, anche se mai audaci. I telespettatori li supportano, vogliono saperne di più, ma l’occhio delle telecamere per ora è concentrato su altri fronti. Il rischio però è sempre più forte per i due ragazzi: presto o tardi, il resto del gruppo potrebbe stufarsi di vivere il loro isolamento amoroso. Un po’ come è successo con l’altra coppia insomma. Anche se c’è da dire che Clizia e Paolo trascorrono spesso il loro tempo con gli altri concorrenti e che hanno stretto dei legami più forti con tutti, rispetto al cantante e la fidanzata. Basterà perchè possano salvarsi da possibili invettive? Intanto c’è già chi ha puntato il dito contro la biondina, a causa dell’incidente hot vissuto nella vasca da bagno. Un’uscita di seno che ha fatto emergere subito alcuni haters sui social, pronti a dire la loro sull’influencer. Alcuni infatti sostengono che Clizia potrebbe averlo fatto addirittura apposta, per riuscire a riportare l’attenzione su di sè. Il motivo? L’ingresso delle tre new entry.

