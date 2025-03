Clizia Incorvaia è finita al centro delle critiche con l’accusa di non rispettare il lutto per la morte di Eleonora Giorgi, madre del marito Paolo Ciavarro. All’indomani della cerimonia funebre dell’attrice, l’influencer è tornata subito al lavoro e così ha fatto anche Paolo, con il suo ritorno nello studio di Forum di Barbara Palombelli. La coppia ha ripreso in mano la propria vita e, con dolore, sta cercando di andare avanti, ma questo sembra far storcere il naso a molti sui social. “Se non ostenti il tuo dolore e non ti fai vedere devastato significa che non te ne frega niente”, ha replicato l’ex moglie di Francesco Sarcina.

Su Instagram, Clizia Incorvaia si è lasciata andare a un libero sfogo. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato che anni fa in Sicilia, sua terra d’origine, era comune l’usanza che le famiglie pagassero delle donne per piangere ai funerali. Più era manifesta la disperazione e più era visto come un segno di onore e amore verso il defunto. Secondo l’agrigentina, questa idea è ancora presente oggi dove se non si mostra il proprio dolore si rischia di essere accusati di non rispetto. Poi, ha concluso parlando della sua suocera Eleonora Giorgi: “Attraversare questo momento di difficoltà in maniera positiva perché così vorrebbe mia suocera”.

Quello tra la Incorvaia e la Giorgi è stato un rapporto che è cresciuto e si è consolidato nel tempo, senza scadere nei soliti schemi. Per l’influencer, che nelle ultime ore ha fatto un gradito annuncio, l’attrice è stata come un faro, il porto sicuro da cui tornare e dove crescere e maturare. Le ha offerto spunti di riflessione per migliorare la propria vita ed è stata anche un’ottima madre per i figli, Andrea e Paolo, nonchè un’ottima nonna per il piccolo Gabriele. Proprio il figlio di Clizia e Ciavarro è stato molto d’aiuto ad Eleonora nel periodo più buio della sua vita, quando ha scoperto di avere un tumore maligno.