Eleonora Giorgi, Clizia Incorvaia e il dolore per la sua morte: "Mi sento frustata, ti cero e non ti trovo mi manca la mia complice", il ricordo

Clizia Incorvaia e il dolore per la morte di Eleonora Giorgi: “Ti cerco e non ti trovo”

Eleonora Giorgi è morta quattro mesi fa e Clizia Incorvaia spesso la ricorda con affetto e dolore attraverso i social. Lo stesso ha voluto fare qualche ore fa condividendo un post su Instagram con il quale ha voluto mostrare tutto il suo dolore per la scomparsa della suocera. L’influencer siciliana in IS si è mostrata con il volto in lacrime ammettendo che ‘non posso mostrarmi sempre forte e sorridente perché non è così’. Successivamente l’influencer ha postato una carrellata di foto insieme alla grande attrice con un lungo messaggio pieno di nostalgia.

“Sono giorni che ti cerco ….” ha premesso Clizia Incorvaia ricordando la suocera scomparsa quattro mesi fa Eleonora Giorgi. L’influencer ha poi ammesso piena di dolore e nostalgia: “Vorrei chiamarti o scriverti che mi manca la tua voce i tuoi consigli il tuo sorriso ….mi manca la mia complice ! Ti cerco e non ti trovo e mi sento triste ma anche felice di averti avuta nella mia vita e sono frustrata … ♥️🥹 mi rifugio così in pensieri felici di noi per trovare sollievo e forza …Grazie Ele.”

Eleonora Giorgi e il ricordo costante di Clizia Incorvaia dopo la sua morte

Eleonora Giorgi e Clizia Incorvaia si sono piaciute sin da subito. L’influencer siciliana ha conosciuto il suo attuale marito e padre di suo figlio Gabriele all’interno della Casa del Grande Fratello. L’attrice romana sin da subito ha creduto nella loro relazione ed ha dato la sua benedizione. Circa un anno fa, tuttavia, l’attrice ha scoperto di aver un tumore al pancreas, tumore molto aggressivo che lascia poche speranze di sopravvivenza e lo scorso febbraio Eleonora Giorgi è morta circondata dall’amore della sua famiglia e da allora la nuora la ricorda spesso sui social proprio come ha fatto nelle scorse ore.

