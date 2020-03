Clizia Incorvaia/ Da Buscetta alla mafia e la squalifica al Grande Fratello Vip (Live Non è la D’Urso)

Clizia Incorvaia ricomincia da Instagram, dove i fan l’hanno accolta a braccia aperte nonostante la recente espulsione dal Grande Fratello Vip 4. L’ex moglie di Francesco Sarcina sembra reggere il peso delle accuse e lo dimostra con un post scritto subito dopo la messa in onda della sua intervista a Verissimo. “Charlie Chaplin diceva: ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa piacere così come sei”, ha sottolineato, “Quindi vivi, fai quello che ti dice il cuore, la vita è come un’opera di teatro, ma non ha prove iniziali: canta, balla, ridi e vivi intensamente ogni giorno della tua vita. Questo ho fatto durante la mia esperienza al GFV”. Clicca qui per leggere il post di Clizia. Nel pomeriggio di ieri, Clizia ha voluto anche inviare un messaggio speciale ad una concorrente del reality che le è entrata nel cuore: Licia Nunez. L’attrice infatti ha festeggiato il suo compleanno ieri e la Incorvaia ha deciso di trasmetterle tutto il proprio affetto tramite una serie di Stories. “Avrei voluto festeggiare con te amica mia, ballare sul tavolo con te”, ha detto, “però ricordati che… è banale ma, lontano dagli occhi ma non dal cuore”. Poi ha aggiunto anche che il loro rapporto è bellissimo, nonostante sia nato in “un gioco televisivo dove la gente spesso recita, spesso non instaura dei rapporti perchè l’obbiettivo principale è il gioco”.

CLIZIA INCORVAIA: “LA MAFIA? MIA MAMMA VOLEVA FARE IL GIUDICE…”

Clizia Incorvaia ritorna a parlare della squalifica dal reality di Alfonso Signorini tramite le telecamere di Verissimo. Anche se si è scusata più volte per le parole “sei un Buscetta”, dette ad Andrea Denver dopo essere stata nominata dal modello, l’influencer è ritornata sul discorso per chiarire alcuni punti. Sulle prime non si è resa conto di aver detto delle frasi discutibili, anche se l’indomani della lite con Denver aveva già iniziato a pensare a quanto accaduto. “Lì vivi una realtà falsata”, ha aggiunto, “è tutto estremizzato, sei in preda alle tue emozioni, vengono fuori vecchi traumi, una canzone ti fa pensare alle tue mancanze con la mamma”. Senza considerare lo stress vissuto 24 ore su 24. Oggi, domenica 1 marzo 2020, Clizia Incorvaia sarà ospite di Live – Non è la d’Urso e l’argomento verrà approfondito di nuovo. “Sto cercando ancora di perdonarmi perchè in realtà sono siciliana, ho vissuto in una realtà in cui si ammazzavano per strada, chiudevano le saracinesche dei locali e noi dovevamo scappare”, ha raccontato intanto a Silvia Toffanin, “mia mamma si è iscritta a Giurisprudenza perchè voleva fare il giudice, voleva combattere questo cancro che è la mafia. Lei mi ha perdonato, quindi penso che possa farlo anche il resto d’Italia”. Diverso il discorso invece per quanto riguarda il suo perdono: Clizia ammette di essere molto severa con se stessa e di aver bisogno di tempo per concedersi quel perdono che il pubblico che la adora le ha già dato. Clicca qui per guardare il video di Clizia Incorvaia

