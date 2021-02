Clizia Incorvaia, dedica a Paolo Ciavarro/ “Brutta notizia, ma in due forza immensa”

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sempre più uniti nonostante le avversità. Proprio così in queste ore la ex moglie di Francesco Sarcina de Le Vibrazioni ha fatto una dedica speciale al suo amore conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Lo scorso anno, infatti, durante la quarta edizione del reality show di Canale 5 Clizia ha conosciuto il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. Un incontro che, settimana dopo settimana, si è trasformato in qualcosa di più portando i due ad innamorarsi. A distanza di quasi un anno dal loro incontro, Clizia e Paolo sono più innamorati che mai e insieme hanno superato diverse avversità. A cominciare dal lockdown per il Coronavirus che lo scorso marzo li ha visti lontani per diverse settimane fino alla brutta notizia rivelata nelle ultime ore dalla influencer. Cosa è successo? Per il 29esimo compleanno del figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, Clizia ha pensato bene di scrivergli un bellissimo messaggio d’amore condiviso anche sui social.

Clizia Incorvaia, messaggio d’amore per Paolo Ciavarro

“Non tutto quello che passiamo sui social è realmente così – ha scritto Clizia Incorvaia al suo amato Paolo Ciavarro. La ex gieffina ha proseguito scrivendo: “ho impiegato un po’ oggi a indossare il mio sorriso migliore poiché ho avuto una notizia brutta. La vita ci pone prove continue e oggi amore mio mi hai dimostrato ancora di più la nostra coesione e forza immensa. Clizia Incorvaia”. Non è dato sapere cosa sia successo, ma soprattutto a cosa sia riferita questa “brutta notizia” che è arrivata nella vita della siciliana. Stando ad alcune indiscrezioni si parlava di una possibile seconda gravidanza per Clizia, già mamma della piccola Nina nata dall’amore per Francesco Sarcina. Nessuno dei due ha né smentito né confermato la notizia. Al di là della “brutta notizia”, la Incorvaia ha poi festeggiato anche il primo anniversario d’amore con Paolo Ciavarro: “è passato già un anno da quando un programma televisivo ha fatto sì che i nostri destini si incrociassero. Un anno dopo dritti per la nostra strada aldilà di critiche e chiacchiere frivole”.



