La morte di Eleonora Giorgi ha colpito il mondo del cinema, certo, e dello spettacolo in generale, ma senza dubbio la sua famiglia, che le è sempre stata accanto nelle sue ultime ore. Basti pensare che se la sono goduta fino all’ultimo istante, e Massimo Ciavarro le ha tenuto le mani e l’ha vista bella come non mai. Clizia Incorvaia, moglie di Paolo Ciavarro, è tornata sui social dopo un periodo di lutto, e ha voluto condividere con i suoi fan alcune delicate riflessioni.

Chi è Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi/ Gli ultimi giorni: "Speriamo che non mi rubi la scena il..."

“È un momento difficile, ma bisogna essere uniti, perché il dolore mette alla prova ogni relazione” ha confessato lei sul suo profilo social, dicendo che è periodo in cui l’amore può salvare e bisogna rifugiarsi al suo interno come un uccellino nel suo amorevole nido.

Clizia Incorvaia annuncia il suo ritorno ai fan: “Continuerò a fare il mio lavoro”

Coloro che hanno amato in vita Eleonora Giorgi, e continuano a ricordarla con enorme affetto adesso che non c’è più a causa di un tumore al pancreas, hanno avuto modo di apprezzare ancora di più l’educazione e il portamento nel dolore dei figli Andrea e Paolo. Il primo ha fatto un discorso da applausi durante il funerale, mettendo una pietra tombale su quell’orribile narrazione che dipinge i malati oncologici come dei guerrieri, mentre il secondo ha colpito per la sua tenerezza e per l’amore nei confronti di Clizia Incorvaia, che ha voluto fare un annuncio ai fan.

Com'è morta Eleonora Giorgi?/ Tumore al pancreas: "Si era esteso a polmoni e cervello: ci ha chiesto di..."

“Continuerò a fare quello che amo, il mio lavoro, perché voglio portarvi nella mia quotidianità”: questo l’annuncio che ha voluto fare l’influencer che aveva instaurato un rapporto invidiabile con la suocera Eleonora Giorgi. Ovviamente questa scelta provocherà alcune critiche perché per alcuni potrà sembrare troppo presto, ma volente o nolente la vita va avanti, l’essere umano sopravvive ai lutti peggiori, e purtroppo la società ci impone di continuare a lavorare nonostante si abbia solo voglia di rimanere nel proprio cantuccio a coltivare la sofferenza come una pianta bisognosa di cure.

Chi sono gli ex di Eleonora Giorgi?/ I due matrimoni e le love story con Pino Daniele, Massimo Troisi e...