Clizia Incorvaia, ospite oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo, ha raccontato del momento difficile vissuto dopo l’aborto.

L’amore divampa nello studio de La Volta Buona grazie al racconto dei protagonisti, dei volti noti che hanno scelto il salotto di Caterina Balivo che hanno scelto di mostrare tutte le sfumature delle proprie esperienze. Colpisce in particolare il racconto di Clizia Incorvaia che, prima di dare alla luce il suo secondo figlio, ha vissuto la terribile esperienza dell’aborto. Una circostanza che rischiava di avere ripercussioni anche sul rapporto con il marito Paolo Ciavarro; in realtà, ogni cattivo presagio è stato prontamente spazzato via da un nuovo lieto evento.

“Festeggiavamo il nostro primo anno insieme e ho avuto un aborto, una cosa che non avevo condiviso con nessuno; ne con la famiglia ne con la mia community. Quel giorno ho dovuto fingere di essere felice altrimenti tutti avrebbero pensato che fosse accaduto qualcosa…”, toccante il racconto di Clizia Incorvaia che, in quei momenti condivisi con il marito Paolo Ciavarro, sentì l’esigenza di proteggere la sua emotività e di tenere per sé il dolore del momento.

Clizia Incorvaia a La Volta Buona: “Dopo il dolore accade sempre qualcosa di bello…”

“La ginecologa ci disse: ‘Ce la farete, siete forti’…”, prosegue così Clizia Incorvaia a La Volta Buona, per poi aggiungere: “Io mi dissi: ‘Ha scelto la natura per noi’, invece quei mesi sono stati davvero difficili. Spesso litigavamo; siamo stati però fortunati perchè dopo 3 mesi sono rimasta di nuovo incinta, accade sempre qualcosa di bello dopo”. Più che un lieto fine, un nuovo inizio per l’influencer e il marito Paolo Ciavarro che oggi stringono quotidianamente il frutto del loro amore, il piccolo Gabriele.