Clizia Incorvaia dopo il rinvio a giudizio: lo sfogo dopo la fine del matrimonio

A distanza di anni dalla fine del matrimonio tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina, alcune questioni rimaste in sospeso tornano a galla. La bionda e attuale moglie di Paolo Ciavarro è stata rinviata a giudizio dopo la denuncia dell’ex marito dello scorso anno per aver pubblicato sui social foto e video della figlia Nina senza consenso. “Di fronte ai media e ai vari messaggi che ricevo mi sento di dire ciò: quando una coppia finisce, i figli vanno lasciati fuori e dei bravi genitori dovrebbero sapere ciò e trovare un accordo. Essere un bravo genitore significa fare un passo indietro di fronte alla propria rabbia. Amare più della rabbia, questo è ciò che insegno a mia figlia Nina” le parole di Clizia Incorvaia che si è così sfogata sulla questione.

Una tensione che negli anni si è prolungata e ha portato Clizia Incorvaia a vivere il rapporto con Francesco Sarcina tra diverse battaglie legali, che hanno sicuramente minato la loro serenità e quella della figlia Nina.

Clizia Incorvaia e il tradimento di Francesco Sarcina: come sono andate le cose

La grande tensione tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina è nata dopo che il leader delle Vibrazioni ha scoperto il tradimento dell’ex moglie con Riccardo Scamarcio. “Mia moglie mi ha tradito con Riccardo Scamarcio: il mio migliore amico, il mio testimone di nozze.

Che cambia se l’ha cercato lei, se covava desiderio o se l’ha fatto per farmi male? Il punto è che non puoi tradirmi con mio fratello. Sono cose che, in un attimo, ti fanno cadere il senso di amore e amicizia. Mi sono sentito pugnalato ovunque” le parole del cantate.