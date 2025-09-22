Clizia Incorvaia e la storia d'amore con Paolo Ciavarro: tutte le tappe della loro relazione

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono una delle coppie più amate del panorama televisivo italiano. La loro storia d’amore è iniziata nel 2020, quando si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip. Da quel momento, non si sono più separati, vivendo insieme e costruendo una famiglia. Nel febbraio 2021, hanno deciso di andare a vivere insieme, e, ad agosto dello stesso anno, hanno annunciato di aspettare un bambino, un maschietto. Il 19 febbraio 2022, è nato il piccolo Gabriele, il primo figlio della coppia, e secondo per Clizia, già madre di Nina, avuta con Francesco Sarcina.

Il 12 luglio 2024 è arrivato un altro passo importate per la coppia, quando hanno deciso di coronare il loro amore con un matrimonio romantico a Forte dei Marmi, in Toscana. La scelta della location è stata simbolica e in onore alla mamma di Paolo, ai tempi già molto malata. Difatti, i genitori di Paolo, Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, si erano incontrati proprio lì durante le riprese del film Sapore di mare 2 – Un anno dopo.

Clizia Incorvaia: il dolore dopo la morte di Eleonora Giorgi

Il 3 marzo 2025, Eleonora Giorgi, mamma di Paolo Ciavarro, si è spenta 71 anni dopo una lunga malattia, lasciando un vuoto enorme nella vita di Paolo e della sua famiglia. In questo momento così delicato, Clizia Incorvaia è stata al suo fianco con grande forza, trasformandosi in un vero pilastro per lui. Sui social, Clizia ha ricordato più volte la suocera, con la quale aveva un rapporto molto stretto. Non resta che seguire La Volta Buona per scoprire se l’influencer tornerà a parlare della scomparsa di Eleonora.