Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro/ Baci e coccole al chiaro di luna (GF Vip 4)

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro continuano a viversi anche dopo l’incontro con Eleonora Giorgi. Clizia, in particolare, era rimasta delusa dalle parole dell’attrice che aveva manifestato i propri dubbi sulla storia d’amore tra il figlio e l’ex moglie di Francesco Sarcina per le differenti esperienze di vita. Paolo, però, è riuscito a rassicurare Clizia che, cancellate le paure che ha tirato fuori soprattutto parlando con Licia Nunez, si è nuovamente rifugiata tra le braccia di Ciavarro Junior. I due, così, soli in giardino, si sono lasciati andare a baci e coccole al chiaro di luna. In un clima decisamente romantico, la coppia della casa del Grande Fratello Vip 2020 si è lasciata andare a baci e coccole. Il sentimento tra i due cresce sempre di più. Nascerà davvero l’amore come è accaduto a Cecilia Rodriguez e Igazio Moser ancora felicemente fidanzati? Cliccate qui per vedere il video.

CLIZIA INCORVAIA E PAOLO CIAVARRO, LA PASSIONE ESPLODE AL GF VIP

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro fanno sempre più fatica a stare lontani l’una dall’altro. La passione tra i due è ormai alle stelle e, oltre a ritagliarsi del tempo da trascorrere insieme in piscina, i due sono soliti trascorrere le ore notturne nella stanza oblò, lontani dagli altri inquilini della casa. Soli e senza luci, nonostante la presenza delle telecamere, Clizia e Paolo si lasciano andare a baci sempre più passionali. L’attrazione fisica tra i due è evidente, ma i fans si chiedono nascerà anche un sentimento vero? Se su Paolo il pubblico del reality show non ha dubbi, sicuro che il figlio di Eleonora Giorgi sia seriamente preso dall’ex moglie di Francesco Sarcina che potrebbe entrare nella casa per un confronto, su Clizia ci sono ancora molte perplessità. Non tutti, infatti, credono al suo interesse per Paolo. Quale sarà la verità?

© RIPRODUZIONE RISERVATA