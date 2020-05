Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro/ “Che passione tra noi, il nostro è vero amore”

Pubblicità

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono sempre più innamorati. In una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, Clizia e Paolo, dopo le polemiche per l’incontro a Non è la D’Urso, raccontano la magia del loro amore, avvenuto dopo 74 giorni di lontananza a causa della quarantena. Rivedersi è stato emozionante per la coppia che, ora, è libera di vivere serenamente il sentimento che, nato nella casa del Grande Fratello Vip, sta crescendo giorno dopo giorno. “Questa clausura forzata ci ha dato anche modo di conoscerci un po’ meglio. Se fossimo usciti, in una situazione, chiamiamola, di normalità comunque, ci sarebbero stati il lavoro e gli eventi. Io a Roma e lei a Milano, alla fine non ci saremmo potuti vivere in questo modo“, ha raccontato Paolo al magazine diretto da Alfonso Signorini.

Pubblicità

CLIZIA INCORVAIA E PAOLO CIAVARRO: PASSIONE ALLE STELLE

Dopo essersi rivisti, tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia è scoppiata la passione. A confermarlo è proprio l’ex moglie di Francesco Sarcina che conferma di essere molto presa da Ciavarro e di essere stata colpita da lui sin dal primo bacio. Rivedersi dopo più di due mesi, ha fatto riaffiorare la passione e il sentimento. “Che passione, io mi sono emozionata” – ha confessato Clizia. “E’ stato pazzesco, ha confermato tutto quello che avevo sentito già al primo bacio da cui avevo già capito che c’era chimica tra di noi”, ha aggiunto l’influencer. Paolo, da parte sua, ha confermato che quello con Clizia è vero amore. “E’ amore, certo che è amore”, ha detto il figlio di Eleonora Giorgi. Clizia, invece, ha risposto a Barbara D’Urso ribadendo sull’incontro avvenuto prima di quello previsto davanti alle telecamere di Non è la D’Urso. “Non ci abbiamo neanche pensato. Come tutte le persone innamorate, appena è finita la quarantena, ci siamo visti“, ha raccontato al giornalista di Chi.

Pubblicità

PAOLO CIAVARRO: “NON HO ANCORA INCONTRATO NINA, LA FIGLIA DI CLIZIA INCORVAIA”

Pur essendo innamorati e sicuri di ciò che provano l’uno per l’altra, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro non vogliono bruciare le tappe al punto che il figlio della Giorgi confessa di non aver ancora incontrato Nina, la figlia che Clizia ha avuto dall’ex marito Francesco Sarcina. “Non l’ho ancora incontrata e sarà, quando sarà, anche fra tanto tempo. e in ogni caso sarà con tutta calma. Io sono figlio di separati e so come funziona con i nuovi compagni. Sono stato un bambino piccolo anch’io”, ha ammesso Ciavarro che riesce così a rassicurare anche Clizia. Tra i due ex gieffini, dunque, tutto procede a gonfie vele.



© RIPRODUZIONE RISERVATA