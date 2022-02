Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro/ Dal Gf Vip al matrimonio: quando si sposano? quando nasce il loro figlio?

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono ospiti della puntata del Grande Fratello Vip nella puntata che va in onda il 14 febbraio, nel giorno di San Valentino. I due, infatti, si sono conosciuti due anni fa proprio nella casa più spiata d’Italia, nel corso della quarta edizione del reality show a cui hanno partecipato. “Il GF ci ha cambiato la vita. Chi lo avrebbe mai detto che saremmo riusciti a trovare l’amore all’interno di un programma?”, hanno ammesso recentemente. La scintilla è scoccata subito, anche se non tutti credevano che sarebbe durato anche al di fuori delle telecamere. La coppia, invece, ha smentito tutti ed è andata immediatamente a convivere e adesso è in attesa del primo figlio.

Qualche mese fa, infatti, la quarantunenne ha annunciato di essere in dolce attesa. Per lei è la seconda gravidanza, dato che ha già avuto la figlia Nina dalla relazione con Francesco Sarcina. Questa, volta, invece, è incinta di un maschietto, che secondo quanto rivelato a Verissimo si chiamerà Gabriele. La coppia non vede l’ora che il piccolo venga alla luce. Il parto è previsto tra fine febbraio e inizio marzo. Manca, dunque, davvero pochissimo. I due, intanto, proseguono la loro storia d’amore, con tanto di progetti importanti per il futuro.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: quando il matrimonio?

Il prossimo passo di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, dopo la nascita del piccolo Gabriele, sarà il matrimonio. Una data, però, ancora non c’è. Lei attende la proposta, mentre lui vuole fare le cose con calma, dato l’imminente arrivo del bimbo. Quel che è certo è che l’evento, prima o dopo, verrà organizzato.

La attrice e modella di Pordenone, da parte sua, ha sottolineato a Verissimo che vorrebbe che i festeggiamenti fossero intimi, dato che per lei è il secondo matrimonio. Ciò, tuttavia, non significa che sarà meno importante del primo, anche perché al suo fianco ci saranno i due figli Nina e Gabriele. Insieme a loro e al presentatore televisivo, oggi la sua dolce metà, ha creato una splendida famiglia.

