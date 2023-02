Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro/ “Depressione post partum dopo nascita Gabriele”

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono intervenuti in qualità di ospiti a “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin, con il loro piccolo Gabriele, che ha festeggiato un anno di vita da pochi giorni. Mamma Clizia ha rivelato: “È stato il mio anno più bello. La nascita di Gabriele è ciò che volevo, ha coronato il nostro amore e il nostro sogno di cui parlavamo in passato. Io ero già madre di una bimba, ma l’arrivo di un maschietto è qualcosa di completamente diverso. Con una femminuccia si diventa amiche e complici, mentre con Gabriele è un discorso differente: lo sento come il fidanzato della mamma!”.

A Clizia Incorvaia ha fatto eco Paolo Ciavarro, completamente innamorato del figlio, che peraltro vanta una certa somiglianza nei confronti del padre: “Io mi dedico in tutto e per tutto a mio figlio, da quando è nato. Condividere il primo mese di vita di nostro figlio ha unito molto me e Clizia, è stato bellissimo”.

CLIZIA INCORVAIA E PAOLO CIAVARRO: “DEPRESSIONE POST PARTUM DOPO L’ARRIVO DI GABRIELE”

Successivamente, a “Verissimo”, Clizia Incorvaia ha asserito di avere affrontato un momento di vita complicato: “La depressione post partum è un termine che fa molta paura e di cui si parla pochissimo, ma la mia psicoterapeuta mi ha rivelato che il 70-80% delle donne vive questo frangente, che è transitorio e non è un tabù di cui non parlare. A me è successo e sono stata fortunata ad avere Paolo Ciavarro al mio fianco. La vita non è tutta la perfezione che solitamente viene mostrata sui social network”.

Paolo Ciavarro, a proposito del periodo difficile vissuto dalla sua Clizia Incorvaia, ha svelato: “Io mi sono preoccupato per lei, ho parlato personalmente con la sua dottoressa perché volevo capire come stesse. È stato bello superare questo frangente di difficoltà insieme”.











