Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro/ Eleonora Giorgi: “non credo che siano innamorati”

E’ scoppiata la passione tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 . Dopo il primo bacio scambiato in giardino al chiaro di luna, Clizia e Paolo hanno nuovamente ceduto alla passione. Questa volta l’incontro è avvenuto in piscina dove l’ex moglie di Francesco Sarcina ha invitato il figlio di Eleonora Giorgi: “dai che è caldissima, io ti avevo chiesto un bacio”. Il giovane non ci ha pensato un attimo e l’ha raggiunta a nuoto con tanto di sorriso precisando da subito: “ma ci dobbiamo regolare”. Tra i due è partito un lunghissimo gioco di sguardi culminato con la frase di Paolo Ciavarro: “non me ne frega niente, vieni qua”. Il figlio di Massimo Ciavarro ha abbracciato Clizia si sono scambiati un appassionante bacio, mentre dalla casa gli altri coinquilini commentavano la cosa. “No ma sono bellissimi, levatevi che voglio vedere il bacio” il commento di Antonella Elia che, dalla veranda, ha visto i due piccioncini baciarsi come due giovani innamorati.

Dopo il bacio in piscina, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono ritrovati in sauna a parlare delle dinamiche della casa, ma anche del loro rapporto. “Se spegnessero la luce da me potremmo andare a sorseggiare la camomilla nell’oblò” ha detto Clizia con Paolo che ha immediatamente replicato invitando il Grande Fratello a rendere realtà le parole di Clizia. Il ragazzo si è poi confidato alla influencer dicendo: “È tutto così strano, se mi sono lasciato andare è tutto merito tuo, mi hai messo a mio agio”. Intanto fuori dalla casa anche Eleonora Giorgi, la madre di Paolo, ha commentato il bacio sul settimanale Chi: “le dico solo che ero diventata tutta rossa, tanto che da lì a poco ho spento la tv. Mi sentivo una sorta di stalker che, di nascosto, sbirciava l’intimità del proprio figlio”. Passato l’imbarazzo l’attrice non nasconde la felicità nel vedere il figlio felice: “in tutta sincerità, non credo che siano innamorati. Dall’esterno percepisco un’alchimia interessante, quello sì, ma vedo anche due ragazzi che si sono incontrati in momenti della vita troppo diversi”.

Tiberio Carcano, fidanzato di Clizia Incorvaia: “Ho visto il loro bacio e…”

Non solo, a commentare il bacio tra Clizia e Paolo ci ha pensato anche il “fidanzato” Tiberio Carcano. In realtà si tratta dell’ultima fiamma frequentata dalla Incorvaia poco prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2020 che per l’occasione ha deciso di commentare il bacio con un’intervista esclusiva rilasciata a Bollicine-Vip. “Non abbiamo mai parlato di fidanzamento – ha detto l’uomo riguardo la sua relazione con la Incorvaia precisando – “abbiamo iniziato a uscire insieme solo un mese, prima che lei entrasse nel gioco. Quindi la nostra frequentazione è stata poi subito interrotta dalla sua partecipazione al Grande Fratello. Ci siamo lasciati in una situazione di stallo. Non possiamo dire di essere fidanzati o impegnati. Magari ci saremmo fidanzati”. L’uomo ha poi commentato anche il bacio tra Paolo e Clizia: “non siamo fidanzati e non ho nulla da recriminarle. E’ giusto che Clizia si viva questa esperienza a pieno, amori compresi. Clizia non si sta comportando male con me, anzi. Non sono in nessun modo arrabbiato con lei”.