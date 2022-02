Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, galeotto fu il “Gf Vip”/ “Tra noi una connessione”

Il “Grande Fratello” può essere l’occasione per farsi notare e risollevare una carriera che non vive un momento di grande splendore, ma spesso ha portato alla nascita anche di storie d’amore che sono diventate importanti. Situazioni di questo tipo si sono verificate sia nella versione ‘Nip’ (basti pensare al caso di Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti), sia in quella ‘Vip’. Tra gli ultimi esempi di coppie che si sono poi trasformate in una vera e propria famiglia ci sono Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che hanno festeggiato da poco i due anni dal loro primo bacio. Era difficile suggellare meglio questo momento di quanto fatto da loro: da poco, infatti, nelle loro vite è arrivato il loro primo figlio: Gabriele.

I due hanno dimostrato come la differenza d’età per loro non sia un problema. L’influencer ha infatti undici anni in più del figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Caivarro.“Non fatevi classificare da nessuno come vasetti di yogurt, che prima o poi scadranno: credete nella vostra genetica e positività. Quella non ha età e batte tutto” – ha detto lei a ‘Vanity Fair’.

Il grande amore di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: ora nelle loro vite c’è Gabriele

Clizia non potrebbe essere più felice, orgogliosa di avere coronato l’amore con Paolo nel modo più bello: “Sono davvero felice, desideravo dare un fratellino a Nina (la figlia nata dalla relazione con Francesco Sarcina, ndr). Chi è pronto ad ascoltare non smetta mai di sognare. E non si faccia dire da nessun maschilista che è grande (per una gravidanza, ndr)”.

Grazie a questo passo così importante la coppia ha smentito chi non credeva nella loro storia d’amore: “Tra noi si è creata una connessione bellissima, sin dal primo bacio. Nel mezzo c’è stato l’isolamento durante il lockdown, che ha creato un’unione più profonda, tipo Romeo e Giulietta 2.0. Eravamo divisi, quindi ci mandavamo foto e facevamo lunghe telefonate notturne” – ha concluso.

