Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro genitori: è nato il figlio Gabriele/ L’annuncio

La famiglia Ciavarro-Incorvaia si allarga! Oggi, 19 febbraio 2022, è nato Gabriele, figlio della coppia che ha cominciato la propria storia d’amore all’interno del Grande Fratello. In questi mesi i due hanno documentato passo dopo passo la gravidanza, dall’annuncio ai followers che li seguono con affetto fino alla bellissima notizia di oggi: è nato il piccolo Gabriele. I due hanno annunciato la nascita del bimbo attraverso un post che li ritrae con il bebè tra le braccia, appena nato. La dolcissima immagine è corredata da una didascalia semplice quanto d’impatto: “Benvenuto al mondo Gabriele Ciavarro. 19/2/2022″.

Clizia Incorvaia ha già una bimba, Nina, nata dall’amore poi terminato con Francesco Sarcina. La piccola ha un ottimo rapporto con Paolo, che in questi due anni si è sentito in un certo senso papà ancora prima di diventarlo. Pochi giorni fa la coppia aveva svelato il nome del figlio sui social. L’8 febbraio, infatti, i due hanno festeggiato l’anniversario di fidanzamento e Clizia ha pubblicato una dolce immagine con scritto: “8 febbraio 2022, festeggiamo i nostri 2 anni così, in attesa del regalo più bello che la vita possa darci: waiting for Gabriele“. La Incorvaia si era poi lasciata andare anche ad un altro dolce commento: “Tu sai stupirmi sempre, sei il migliore complice, amante e futuro papà che potessi avere nella mia vita. Grazie per renderla ogni giorno così speciale”.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: un amore nato al Gf Vip

La relazione tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia è nata appena due anni fa davanti alle telecamere del GF Vip. Il figlio di Eleonora Giorgi e la modella ed ex di Francesco Sarcina, con cui ha avuto anche una figlia, si sono conosciuti proprio nella casa più spiata di Italia. Una volta usciti, il loro amore è proseguito a gonfie vele, nonostante in molti non credessero alla bontà del loro rapporto. Nel giro di pochi mesi, tra i due c’è stata una vera e propria escalation che ha portato dopo appena due anni alla nascita del loro bambino, Gabriele, che verrà battezzato da Alfonso Signorini.

Dopo i primi appuntamenti, i due hanno deciso di andare a convivere. Sono poi arrivate anche le presentazioni ufficiali: Paolo ha conosciuto Nina, figlia di Clizia, e Clizia ha conosciuto Eleonora Giorgi, che fin dall’inizio ha avuto una simpatia incredibile nei confronti della nuora. Qualche mese fa, poi, è arrivata la notizia più bella, quella della gravidanza. L’annuncio era arrivato sui social, così come sui social è arrivata anche la rivelazione del sesso del figlio di Clizia e Paolo e quella della positività al Covid della mamma, soltanto qualche settimana fa, fino ad arrivare alla bella notizia di oggi: è nato Gabriele!

