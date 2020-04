Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro/ Lei lancia il Blue eyes cocktail, lui “disastro!”

Pubblicità

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, a causa della quarantena legata all’emergenza Coronavirus non sono ancora riusciti ad incontrarsi e a concretizzare la promessa che si sono fatti nella Casa del Grande Fratello Vip. La giovane coppia, infatti, dopo essersi scambiata oltre 3000 baci (a tenere il conto è stato il 28enne romano) aspetta la fine del lockdown per potersi ricongiungere e bere finalmente la famosa birretta al mare a Fregene. Un sogno che potrà realizzarsi a breve anche se nel frattempo i due piccioncini torneranno a “vedersi” grazie al collegamento con la trasmissione Live Non è la d’Urso che li vedrà stasera ospiti di Barbara d’Urso. Come procede la loro relazione? Nelle ultime ore Clizia si è dilettata a realizzare dei cocktail home-made. Nel dettaglio il “Blue eyes cocktail”, anche se forse qualcosa non è andato per il verso giusto dal momento che attraverso le sue Storie su Instagram ha commentato: “Sono la solita e Paolo Ciavarro da bravo british mi sgrida sempre!”. Dopo aver fornito ai suoi follower la ricetta ha anticipato: “In estate tutti lo berremo!”. Un augurio che, viste le circostanze, potrebbe essere considerato come un vero e proprio messaggio di speranza e positività. Nel frattempo, tra un cocktail ed un altro, mentre Paolo Ciavarro implora l’aiuto dei follower affinché qualcuno possa salvarlo dalla convivenza forzata con la mamma Eleonora Giorgi, Clizia Incorvaia festeggia il raggiungimento di un importante traguardo, quello dei suoi primi 500 mila followers su Instagram.

CLIZIA INCORVAIA E PAOLO CIAVARRO: SCAMBI DI TENEREZZE SOCIAL

Grazie ai social Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono riusciti ad accorciale le distanze, anche se la voglia di viversi finalmente dal vivo cresce sempre di più. Nel frattempo, dopo la fine del Grande Fratello Vip sono in tanti, tra gli ex coinquilini, coloro che si sono espressi in merito alla loro storia. Anche Andrea Montovoli ed Adriana Volpe, protagonisti di una delle tante dirette Instagram, hanno espresso la loro opinione sulla coppia. La conduttrice ha detto in merito: “Belli come il sole… Con quegli occhi blu tutti e due sono di una bellezza disarmante!”. Eppure non ha nascosto qualche titubanza definendoli al tempo stesso “bloccati”. “Speriamo che finisca presto questo lockdown perché secondo me quando si rincontreranno saranno tipo due ventose”, ha aggiunto. E dello stesso parere sembra essere anche l’amico Montovoli. Clizia e Paolo intanto continuano a commentarsi e stuzzicarsi sui social. Lui la definisce “un disastro”, lei replica con un “so che mi ami anche per questo!!”. Scambi di tenerezze tipiche dei primi momenti e che hanno mandato in visibilio i fan i quali non vedono l’ora di poterli sapere finalmente uno tra le braccia dell’altra.



