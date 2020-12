Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro/ “Matrimonio? Ci viviamo senza bruciare le tappe”

Clizia Incorvaia: “Ho trovato in Paolo Ciavarro la metà perfetta”

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si raccontano a Verissimo, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin. Da circa un anno la coppia è felicemente innamorata. Un amore nato proprio sotto i riflettori visto che Clizia e Paolo si sono incontrati per la prima volta proprio nella casa del Grande Fratello Vip. Un incontro che li ha spinti a scoprirsi, conoscersi fino alla nascita di un grande amore che li vede ancora oggi felici ed innamorati. “Non esiste l’uomo perfetto e neppure a la donna perfetta…esistono solo uomini e donne imperfetti capaci di perfezionarsi e migliorarsi l’un l’altro”. Con queste parole la ex moglie di Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni, parla del sentimento che la lega al figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. Per la coppia sono 10 mesi d’amore; un amore che ha superato tutto e tutti e che ha spinto la Incorvaia a pensare anche di allargare la famiglia. Proprio così la influencer non nasconde: “ho trovato in Paolo la mia metà perfetta. Sono felice e vorrei un figlio con lui. Ne abbiamo parlato subito, chissà”.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: “siamo felicissimi ma il matrimonio…”

Nonostante la piccola differenza di età, circa 11 anni, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono innamoratissimi. “Questa è l’età della consapevolezza, non sono mai stata così in equilibrio. A vent’anni avevo mille paranoie, ora sto bene” ha sottolineato la Incorvaia che sui social posta tantissime foto con e per il suo amato Paolo Ciavarro. Che dire il loro amore prosegue a gonfie vele al punto che entrambi, ospiti già in passato del salotto televisivo di Verissimo, hanno precisato: “Siamo felicissimi”. I due però non hanno ancora pensato al matrimonio: “è ancora presto. Vogliamo viverci senza bruciare le tappe e non c’è nulla di programmato”. Una cosa è certa: dalla loro parte c’è anche Eleonora Giorgi, la mamma di Paolo Ciavarro come ha precisato la Incorvaia: “é felice dell’intesa che ho con sua madre e si diverte quando ci dicono che sembriamo mamma e figlia”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA