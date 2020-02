Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, notte in suite/ Baci nell’idromassaggio.. (GF Vip)

Notte di passione nella suite del Grande Fratello Vip 2020 per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Alfonso Signorini, al termine dell’undicesima puntata, ha regalato alla prima coppia del reality, una cena e un dopocena molto romantico all’interno della suite per festeggiare San Valentino. “Vediamo se il regalo che ti ho fatto ti piace”, esordisce Paolo donando a Clizia un busta fornita dalla produzione. “Vediamo se è quello giusto”, replica la Incorvaia. “Devo scappare”, scherza Paolo. “Io non ti ho detto di non farlo”, aggiunge Clizia restando sulle sue. Ciavarro, però, la sorprende con una dichiarazione importante. “Invece io non scappo perchè le cose difficile mi piacciono“, spiega Paolo che è sempre più coinvolto dalla bellissima Clizia che, nonostante i dubbi e la paure, riesce comunque a lasciarsi andare tra le braccia del compagno.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: idromassaggio bollente tra baci, coccole e…

Dopo la deliziosa cena offerta dal Grande Fratello, Clizia e Paolo, prima di tornare in casa dagli altri concorrenti, si sono concessi un rilassante bagno nell’idromassaggio scambiandosi baci, carezze e coccole bollente (cliccate qui per vedere il video). L’attrazione fisica tra i due è ormai evidente, ma il pubblico continua ad avere dei dubbi sulla coppia. In particolare, i fans del reality show credono ai sentimenti di Ciavarro vedendolo molto coinvolto, ma non credono totalmente al coinvolgimento di Clizia. “A lei di lui non importa nulla, non funzionerà”, sentenzia un utente. “Lei mi sembra così finta”, aggiunge un altro. E ancora: “Per fortuna che si era tirata indietro… Questa per stare davanti alle telecamere fa finta pure di volere Paolo”, “un’offesa al vero amore”, “Con tutta la buona volontà non mi convince sta storiella. Credo lei faccia di tutto pur di attirare l’attenzione. Forse lui è preso davvero ma lei no!”. Quella di Clizia e Paolo, dunque, continua ad essere una coppia che divide. E voi, da che parte state?



Visualizza questo post su Instagram Una suite per due… 😍❤️ #GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 15 Feb 2020 alle ore 1:12 PST





© RIPRODUZIONE RISERVATA