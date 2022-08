Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro prossimi alle nozze?/ Lui frena e…

Paolo Ciavarro frena sul matrimonio con Clizia Incorvaia, fan in allarme

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno rilasciato una doppia intervista al Settimanale Chi in cui hanno parlato delle emozioni vissute durante il battesimo del figlio Gabriele. A fare da padrino al bimbo è stato proprio Alfonso Signorini che ha fatto da cupido nella loro storia d’amore. Clizia Incorvaia era stata ospite negli studi del Grande Fratello Vip e in quell’occasione aveva detto a Signorini che lui sarebbe stato il padrino di Gabriele. In molti pensavano fosse una battuta e invece poi in alcuni scatti che hanno fatto il giro del web Alfonso è apparso veramente durante la celebrazione del battesimo. Clizia ha rivelato: “Alfonso ha detto che Gabriele è un po’ anche figlio suo e ha ragione. Io Paolo non l’avrei mai conosciuto se non ci fosse stato lui. Pensi che prima di entrare nella casa non sapevo neppure che Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro avessero avuto un figlio”.

Alla cerimonia però Eleonora Giorgi non era presente. Il figlio Paolo ha chiarito il motivo: “E’ stata a contatto con un mio cugino che si è scoperto poi essere positivo. Lei giustamente non se l’è sentita di partecipare”. Quando il giornalista ha fatto notare che potrebbero recuperare organizzando un matrimonio, Paolo Ciavarro ha frenato: “Ancora un attimo di assestamento familiare”. Clizia Incorvaia ha anche un’altra figlia Nina, avuta dal marito Sarcina, frontman delle Vibrazioni. Il cantante non era presente alla cerimonia anche se Clizia dice che si sarebbe alquanto divertito. Dopo un periodo di tensioni e conflitti, i due sembrerebbero essere tornati in buoni rapporti.

Clizia Incorvaia ha organizzato una festa in grande per il battesimo del piccolo Gabriele. Nell’intervista al Settimanale Chi, l’ex gieffina ha svelato qualche dettaglio: “Volevo per tutti una grande festa dove tutti potessero divertirsi, ritrovare una vera dimensione ludica. Per questo c’erano i mimi, le ballerine con le bolle di sapone, i mangiafuoco…E poi io amo il passato, l’estetica un po’ retrò, i giochi di legno, l’arcobaleno di legno: ho una passione per il vintage”.

Il battesimo è stato organizzato ad Agrigento e proprio la scala dei Turchi rappresenta il luogo del cuore per Clizia e Paolo. Proprio in questo posto i due si sono rivisti dopo il primo lockdown: “Quando ci siamo ritrovati la prima volta dopo il lockdown, ci siamo rivisti qui, alla Scala dei Turchi davanti ad un bicchiere di rosè e ad una grande luna rosa”. A divertirsi di più in occasione di questa cerimonia è stato proprio il festeggiato numero uno, Gabriele. Lo ha rivelato Clizia: “Durante il rito non ha mai pianto. Nel corso della serata era rapito dalla musica e dalla consolle. E ha pure rimorchiato la deejay al momento del taglio della torta. Stavamo tagliando la torta e lui si è girato verso di lei facendole dei sorrisoni. Ci saprà fare il ragazzo”.











