Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro e il retroscena sul loro primo incontro: “Ha avuto una reazione allergica”

Tutti sanno che la storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è nata all’interno della Casa più spiata d’Italia. L’influencer e l’opinionista di Forum, infatti, hanno partecipato insieme alla stessa edizione del Grande Fratello Vip per Paolo è stato un colpo di fulmine mentre Clizia era più restia sull’iniziare una conoscenza all’interno del reality ma alla fine si è lasciata andare ed adesso stanno insieme da sette anni, sono sposati da cinque ed hanno una splendida famiglia composta da Nina, la figlia che l’influencer ha avuto con il cantautore Francesco Sarcina, ed hanno uno splendido bambino Gabriele.

Eleonora Pratelli, chi è la moglie di Giuseppe Fiorello/ "Coraggiosa e ottimista, a lei devo tutto"

In pochi invece sanno, però, un retroscena sul loro primo incontro che la coppia ha raccontato a La vita in diretta. Ospiti del talk di Alberto Matano, infatti, Clizia e Paolo hanno raccontato il loro amore tra aneddoti e retroscena e l’influencer nel rivelare quando hanno capito che c’era del tenero tra di loro ha svelato un dettaglio imbarazzante. “Io ho capito subito che gli piacevo dal primo ballo insieme perché la Rusic ci fece ballare insieme, nostra grande Cupido. Balliamo insieme e lui praticamente ha una reazione allergica e si riempie di chiazze e mi fa ‘sei corrosiva’ e io ho pensato ‘allora gli piaccio’.” Ha confessato Clizia tra le risate generali e l’imbarazzo di Paolo.

Ulisse il piacere della scoperta, Hiroshima e Nagasaki/ Anticipazioni 2 giugno 2025 e diretta streaming

La vita in diretta, la rivelazione hot di Clizia Incorvaia: “Per sette mesi non lo abbiamo fatto”

In vena di confessioni e confidenza, Clizia Incorvaia ha rivelato anche un altro dettaglio hot sulla sua storia d’amore con Paolo Ciavarro: “Nella Casa del Grande Fratello non abbiamo fatto se*so per sette mesi” “Vabbè ora non dire tutto” l’ha subito interrotta Paolo Ciavarro. Aldilà dei simpatici siparietti, tuttavia, l’amore tra Clizia e Paolo traspare nonostante la grave perdita che hanno subìto di recente, la morte di Eleonora Giorgi, mamma di Paolo. La coppia vedendo un video a loro dedicato non ha nascosto la commozione. “Lei è stata la prima a credere nella nostra relazione” ha ammesso Clizia aggiungendo che anche Eleonora, come lei, quando ha conosciuto Massimo Ciavarro aveva una relazione alle spalle con un figlio e dunque sin da subito l’ha capita ed hanno creato un ottimo feeling.