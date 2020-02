Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro/ Video: problemi di “ciclo”, stress o… (GF Vip)

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono la coppia del momento al Grande Fratello Vip 2020. Il pubblico continua ad osservarli da molto vicino e spesso si è ritrovato anche ad affrontare dei trend su Twitter soprattutto quando la regia del programma cambia soggetti mettendo da parte i due e concentrandosi su altri. Alcuni si sono infuriati e hanno gridato addirittura alla censura proprio come ieri sera quando i fan della coppia erano pronti a scommettere che da lì a poco ci sarebbe stato il loro secondo appuntamento speciale ma, alla fine, tutto è andato storto e la causa potrebbe essere il momento poco felice dell’ex di Francesco Sarcina. Naturalmente non stiamo parlando dei sentimenti che la giovane sente per Paolo Ciavarro e nemmeno della loro liason ma dei veri e propri problemi di salute e, più in particolare, i suoi problemi con il ciclo.

CLIZIA INCORVAIA RIVELA I SUOI “PROBLEMI DI CICLO” A PAOLO CIAVARRO

Non è la prima volta che Clizia Incorvaia parla di questi problemi con le amiche nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ma anche con lo stesso Paolo Ciavarro. Anche ieri sera lo ha raggiunto a letto per rivelargli che il ciclo si è di nuovo bloccato e se non sa se è colpa del bagno che ha fatto o magari della piscina, fatto sta che ne ha parlato anche con gli autori in confessionale e le hanno riferito che spesso accade e che è questione di stress. I due si confidano e i fan iniziano a sognare ma c’è da dire che non potrebbe essere altro che questo visto che fino a questo momento, almeno per quello che si è visto anche nell’h24, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro non si sono spinti oltre. Altrimenti a quel punto avremmo potuto pensare già ad una gravidanza…

Ecco il video del momento:

