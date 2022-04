Clizia Incorvaia “Eleonora Giorgi? Suocera iconica”/ Lei “Tra noi forte alleanza”

Clizia Incorvaia: pregi e difetti della suocera Eleonora Giorgi

Nel corso della trasmissione La vita in diretta si è parlato, nella parte finale della trasmissione, anche di suocere. Ma che suocera è Eleonora Giorgi? Tra le ospiti sedute al tavolo della trasmissione condotta da Alberto Matano, la Giorgi ha commentato, riferendosi alla compagna del figlio Paolo Ciavarro: “Abbiamo un rapporto bellissimo”. Il padrone di casa ha bonariamente stuzzicato la sua ospite lasciando intendere che Clizia avrebbe detto cose molto dure sul suo conto: “Sono molto serena”, ha però commentato ancora Eleonora.

E’ stato quindi trasmesso un video messaggio realizzato da Clizia Incorvaia che ha parlato della sua amata suocera asserendo: “I pregi della mia suocera iconica? Solare, generosa, entusiasta come una bambina, amante della vita”. E quali invece i difetti? “Devo proprio trovarli? a tratti logorroica e troppo sensibile perché è un’anima pura e spesso soffre per questo ma io la amo alla follia per tutto questo mix che ha dentro di sé, ti voglio bene”, ha concluso.

Eleonora Giorgi parla del rapporto con Clizia Incorvaia

Tornati in studio Eleonora Giorgi, commossa per le parole della nuora Clizia Incorvaia ha confermato i sentimenti reciproci asserendo: “E’ così tra noi. Mi chiedi che suocera sono? Sono purtroppo ancora a 68 anni con la testa che è uno smeriglio ma un cuore che è di una sensibilità che mi rende così fragile… lei mi rimprovera perché è più forte di me”.

L’ospite di Alberto Matano ha infine confermato il bellissimo rapporto tra lei e la compagna del figlio Paolo – che lo ha reso di recente padre per la prima volta – ribadendo: “Anche io con Clizia a volte ho una forte alleanza perché siamo due donne e andiamo d’accordo”. Nessun problema, dunque, nel rapporto tra nuora e suocera in casa Giorgi-Ciavarro!

