Clizia Incorvaia, ex fidanzata Francesco Sarcina/ “Paolo Ciavarro? Mi ha colpito il suo essere diverso”

Clizia Incorvaia ha ormai voltato pagina per quanto riguarda l’amore, anche se non tutti sembrano credere alla passione nata fra l’ex di Francesco Sarcina e Paolo Ciavarro. Le critiche non sono mancate da quando la biondina ha dato il suo primo bacio al figlio di Eleonora Giorgi sotto il tetto del Grande Fratello Vip 4, ma Clizia rimane ancorata alle sue idee. “Mi ha colpito il suo essere diverso”, ha detto di recente al sito SuperguidaTv, “è un uomo d’altri tempi e per me è un principe. Ha un’eleganza innata e ha un forte senso dello humour. Ha saputo flirtare con me e ogni carezza aveva un determinato peso. Ci abbiamo messo un mese prima di darci un bacio. Paolo parla la mia stessa lingua e non era scontato. Si è preso un pacchetto importante. E’ passionale, un sognatore, un diverso come me“. Purtroppo i due non si sono ancora potuti vedere: la quarantena sta mettendo a dura prova il loro amore? Sembra proprio di no, anche se Clizia e Paolo non vedono l’ora di potersi abbracciare e stare un po’ insieme. Non è escluso tuttavia, come suggerito da Costantino della Gherardesca a Live – Non è la d’Urso, che i due ragazzi possano voler documentare la reunion in presenza delle telecamere.

Clizia Incorvaia, ex fidanzata Francesco Sarcina: 500mila follower su Instagram

Clizia Incorvaia sta festeggiando un bel traguardo in questi giorni: 500mila follower attivi che la seguono su Instagram. Per ringraziare i seguaci, l’ex gieffina ha scelto di condividere un video con una raccolta dei momenti migliori vissuti nella Ccasa del Gf Vip 4. Clicca qui per guardare il video di Clizia Incorvaia. Intanto l’ex marito Francesco Sarcina continua a farsi sentire su Instagram e a puntare il dito contro Clizia. Come ricordiamo, il cantante e frontman de Le Vibrazioni ha accusato la Incorvaia di averlo tradito con il testimone di nozze nonché amico e attore Riccardo Scamarcio. “E niente, volevo solo dirvi grazie bella gente. Barba o non barba vi leggo e siete stupendi“, ha scritto qualche giorno fa su Instagram, “perchè mi fate capire quanto sia importante il mio operato e mi date un sacco di forza per non cedere e non cadere ai continui attacchi puerili e diffamatori. O almeno, io non lo faccio pubblicamente, me ne occupo seriamente in privato“. Clicca qui per leggere il post di Francesco Sarcina. Parole che non possono che essere riferite a Clizia e alla maretta che è ancora presente fra i due ex coniugi. Oggi, Francesco Sarcina sarà invece uno degli artisti che vedremo nella prima serata di Rai 3 in occasione del Concertone dell’1 maggio 2020. Clizia approfitterà dell’evento per lanciare qualche altro macigno contro l’ex marito? Oppure preferirà concentrarsi sul prossimo obiettivo della sua carriera, ovvero la possibilità di fare della televisione un punto fermo?

