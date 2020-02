Clizia Incorvaia, ex Francesco Sarcina/ Lui è single, lei “contesa” tra due uomini..

Mentre Francesco Sarcina continua la gara con Le Vibrazioni al Festival di Sanremo 2020, la sua ex compagna Clizia Incorvaia è nella Casa del Grande Fratello Vip. Nonostante la distanza non solo fisica, dell’ex coppia si parla sempre più spesso in questi giorni, in particolare della loro attuale situazione amorosa. È nota a tutti la brusca rottura tra Clizia e Francesco, fatta di reciproche accuse di tradimento; ma oggi cosa accade nelle loro vite “amorose”? Sarcina ha una nuova fidanzata? Il cantante lo ha svelato, senza dilungarsi troppo, in un’intervento a Detto Fatto che: “Si dicono tante cavolate in giro –per poi ammettere -. Sì, sono single”. Nella sua vita, dunque, ci sarebbe soltanto una donna: sua figlia Nina, avuta proprio dalla relazione con Clizia, che in questi giorni è con lui a Sanremo.

Clizia Incorvaia, un nuovo amore dopo Francesco Sarcina?

Se questa è la situazione amorosa di Francesco Sarcina, ben diversa è quella di Clizia Incorvaia. Nella Casa del Grande Fratello Vip, l’influencer ha svelato di avere una frequentazione con una persona ormai da un mese. Tuttavia nella Casa sta sviluppando un feeling particolare con Paolo Ciavarro, che potrebbe crescere e diventare qualcosa di molto importante. Confidandosi con Paola Di Benedetto, la Incorvaia ha ammesso: “Gli ho voluto dire che fuori avevo una frequentazione ma che non ci siamo giurati amore eterno“, e ha così spiegato: “Paolo ha detto che non se l’aspettava, poi lui non parla mai in modo esplicito però il giorno dopo ho visto che era silenzioso e più distaccato“. L’interesse è dunque condiviso da entrambe le parti: come proseguirà?

