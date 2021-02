Clizia Incorvaia, ex moglie Francesco Sarcina/ “La mia vita sembrava finita…”

Clizia Incorvaia, è l’ex moglie Francesco Sarcina, adesso compagna di Paolo Ciavarro nonché ex gieffina e influencer. Ancora prima dei Prelemi o delle Rosmello, c’erano proprio Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro a farci sognare dentro le mura della casa più spiata d’Italia e fu proprio allora che la bella bambolina siciliana riuscì ad aprire il suo cuore all’amore e al suo compagno di avventura dimenticando tutto il male, il dolore e le polemiche arrivate con la fine del suo matrimonio con Francesco Sarcina. Lui sarà ospite a Oggi è un altro giorno e potrebbe tornare a parlare della donna che ha sposato nel 2015 e dalla quale ha avuto la sua seconda figlia, la piccola Nina. Il loro idillio d’amore è finito con il presunto tradimento di Clizia Incorvaia con Riccardo Scamarcio ai danni del marito che poi ha spiattellato tutto su giornali e tv.

Francesco Sarcina e la fine del matrimonio con Clizia Incorvaia per il presunto tradimento

Lui stesso ha ammesso al Corriere della Sera: “Quando io e mia moglie ci siamo lasciati, in tv, si è scatenato un salottino di basso profilo. Tutti parlavano di me come se fossi solo la fine di quella relazione e non 25 anni di musica, di palchi sudati. Come se la mia vita non sia, invece, più intensa, drammatica, ricca di soddisfazioni e cadute. Mi ha fatto profondamente male perché sono il papà di due figli a cui devo qualcosa”. Clizia Incorvaia all’epoca negò il tradimento e poi ammise anche di essere sempre stata da sola e mai veramente sposata per via degli impegni dell’artista e forse lei, giovane com’è, meritava qualcosa di più da una relazione. Cos’altro scopriremo oggi?



