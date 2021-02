Clizia Incorvaia, ex moglie Francesco Sarcina/ Lui: “spero possa arrivare la pace”

Clizia Incorvaia è la ex moglie di Francesco Sarcina de Le Vibrazioni nonché fidanzata di Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. La ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020 in questi giorni ha festeggiato un anno d’amore con Paolo Ciavarro consosciuto proprio durante la sua avventura nella casa più spiata d’Italia. Non solo, in occasione del 29esimo compleanno del figlio d’arte, la bellissima influencer ha voluto dedicargli un lungo messaggio postato e condiviso sui social. Un messaggio che lascia trasparire un momento di difficoltà per la Incorvaia che, nonostante la “brutta notizia” ricevuta proprio grazie all’amore del suo compagno riesce a guardare avanti. “Non tutto quello che passiamo sui social è realmente così – ha scritto la Incorvaia nel messaggio di auguri al suo amato Paolo Ciavarro proseguendo – “ho impiegato un po’ oggi a indossare il mio sorriso migliore poiché ho avuto una notizia brutta. La vita ci pone prove continue e oggi amore mio mi hai dimostrato ancora di più la nostra coesione e forza immensa. Sempre uniti”.

Francesco Sarcina: “Clizia Incorvaia? Un grande amore”

Clizia Incorvaia è conosciuta al grande pubblico per essere stata per cinque anni la moglie di Francesco Sarcina, la voce della band de Le Vibrazioni. Un grande amore da cui è nata anche una bellissima bambina di nome Nina, ma ad un certo punto le strade dei due si sono separati per una serie di motivi che per un certo periodo hanno tenuto banco anche su tutti i settimanali di gossip. Un periodo davvero complicato che ha visto la Incorvaia spesso prendere una netta posizione nei confronti dell’ex marito. A distanza di tempo a parlare nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo è stato proprio Sarcina che ha rivelato parlando della ex moglie: “le persone hanno parlato tanto a differenza mia. In questo libro ho voluto colpevolizzare solo me stesso, mi sono messo a nudo e mi sono autodenunciato. Mi sono reso conto che è facile giudicare gli altri, ma chi lo fa in continuazione è perché ha dei problemi con sé stesso”. Sul finale il cantante parlando proprio del rapporto con Clizia ha precisato: “penso che dopo un grande amore ci possa essere una grande rabbia, con la speranza però che poi possa arrivare una grande pace, perché bisogna pensare ai figli. I gossip mi hanno fatto sorridere, ho vissuto cose ben peggiori, ma vanno tutelati i figli: ho sofferto molto per loro”.



