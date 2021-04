Clizia Incorvaia, fidanzata Paolo Ciavarro/ Eleonora Giorgi: “Sembra me da giovane”

È da un anno, ormai, che Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro intrattengono una relazione contraddistinta fin dall’inizio da una grande attenzione mediatica e da una grande pubblicità che loro stessi hanno fatto del loro rapporto soprattutto sul profilo Instagram di lei, dove postano spesso foto di coppia corredate da cuori e frasi romantiche. Clizia e Paolo parlano molto della loro relazione anche sui giornali, dove nei giorni scorsi è comparsa un’intervista dell’influencer rilasciata a un anno esatto dalla loro reciproca dichiarazione. “Siamo legati da oltre un anno: il nostro amore per me ha significato una rinascita”, ha detto Clizia a Gente, per poi definire la loro come la ‘più bella’ storia d’amore mai raccontata. “Insieme guardiamo avanti, nella stessa direzione”, prosegue la Incorvaia, sempre a proposito del loro presente e dei suoi sentimenti il giovane Ciavarro.

Il passato sentimentale di Clizia Incorvaia

In realtà, Clizia Incorvaia è reduce da un’unione molto burrascosa con il leader delle Vibrazioni Francesco Sarcina, con cui nel 2015 ha avuto una figlia, Nina, nata subito dopo il loro matrimonio in Sicilia. I due si erano conosciuti quando Clizia lavorava con Chiambretti su Italia 1 nei panni della ‘principessa delle favole’. Era il 2013: “Lui si fece dare il mio numero – ha raccontato l’influencer al Gf Vip – mi fermò con una scusa e mi disse: ‘Ma tu da che pianeta arrivi?’. Ho risposto: ‘Da girasolandia’”. Lo stesso Sarcina, all’epoca, aveva già avuto un figlio da un’altra donna: “Mi ha spiazzata perché si è presentato sotto casa con una Camaro anni Sessanta e con suo figlio Tobia. Mi portò in un vecchio bowling. Giocammo e il giorno dopo mi chiese la rivincita. E poi ancora, e ancora, e così via”. Così, dopo sole due settimane, il cantautore si dichiarò. E il resto è storia.

Eleonora Giorgi parla del suo rapporto con Clizia Incorvaia

Al momento, Clizia Incorvaia non parla più del suo passato con Francesco Sarcina. Al centro delle sue attenzioni, oggi, c’è Paolo Ciavarro, a cui regala continue dediche sui social. Paolo è figlio dei celebri attori Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, che Clizia ha avuto modo di conoscere e con cui ha stretto subito una bella amicizia. La Giorgi, in particolare, sostiene che Clizia le somigli molto: “Io avevo predetto che gli sarebbe piaciuta Clizia, intelligente ma candida. Impressionante come Paolo e Clizia assomiglino a me e Massimo da giovani: lei è più grande con una relazione importante e un figlio, come me quando mi sono innamorata di Massimo”. Nella sua intervista a Verissimo, l’attrice ha parlato approfonditamente del suo rapporto con lei: “Clizia è molto affettuosa, ha un forte senso della famiglia, è una fonte di gioia per me”.

