Clizia Incorvaia/ “Francesco Sarcina tradito? Momento complicato”, ma i provini tv…

E alla fine sembra che Clizia Incorvaia possa dirottare il suo malessere e lo stress di queste settimane nella tv. A raccogliere l’ennesimo sfogo della bella influencer è Di Più che ripercorre le tappe di questi presunti tradimenti, di attacchi e rivelazioni, prima di rivelare che proprio la moglie, o meglio ex, di Francesco Sarcina è proiettata verso la tv tanto che i provini in questo periodo stanno fioccando tanto che si parla di lei come concorrente della prossima edizione del Grande Fratello Vip (e non solo, magari la vedremo cantare e ballare in tv?). Anche Sarcina ha trovato il modo giusto per consolarsi, ovvero con il suo tour, mentre Riccardo Scamarcio continua a scegliere la strada del silenzio buttandosi a capofitto nel suo prossimo progetto cinematografico. Tutto è bene quel che finisce bene soprattutto quando accuse e rivelazioni continuano mentre gli affari vanno avanti e prolificano, solo un caso? Non vogliamo sicuramente essere cattivi ma è sempre un’ottima cosa unire disgrazie e affari, soprattutto in alcuni casi.

CLIZIA INCORVAIA: ADDIO AL GOSSIP E BENVENUTA TV?

Intanto, il gossip impazza e il pubblico continua a seguire la questione mentre Clizia Incorvaia, nella sua intervista al settimanale, rivela di non essere alle prese con un momento positivo ma anche che “preferisce lavare i panni sporchi in famiglia e non sui social”. Troppo tardi? Sembra di sì visto che l’influencer ha risposto alle accuse di Francesco Sarcina parlando di un tradimento subito proprio dal marito, lo stesso che poi l’ha convinta a mettere fine al loro rapporto: “Non è un momento facile. Adesso io e Francesco comunichiamo solo via messaggini per dirci le cose che riguardano nostra figlia. Non ho voglia di tornare un argomento che mi fa stare male, preferisco non dire altro sulla questione“. Capitolo chiuso quindi? Per il momento sì, almeno fino a che la Incorvaia non sarà in tv.

