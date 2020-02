Clizia Incorvaia gelosa di Paolo Ciavarro/ Video “altro che capelli, io taglio altro”

Clizia Incorvaia gelosa di Paolo Ciavarro. L’ingresso delle tre nuove inquiline, in particolare della bellissima Sara Soldati, ha animato i maschietti della casa del Grande Fratello Vip 2020. In particolare, ad apprezzare la bellezza di Sara è Antonio Zequila il quale, oltre ad ammirare il fisico mozzafiato della sua coinquilina, ha deciso di “usarla” per testare la gelosia di Clizia Incorvaia nei confronti di Paolo Ciavarro. Er Mutanda, così, ha consigliato al figlio di Eleonora Giorgi che è riuscito a cancellare le paure dell’ex di Sarcina nate dopo la visita della madre, di spalmare un po’ di crema sul corpo della Soldati. Una provocazione che non è passata inosservata a Clizia che, pur con il sorriso, ha reagito lanciando un chiaro avvertimento a Ciavarro con cui ha deciso di vivere il sentimento che sta nascendo. Clizia, infatti, ha tirato fuori la sua indole da donna siciliana gelosa e possessiva scatenando l’entusiasmo del web che tifa per il suo amore con Ciavarro sin dai primi giorni.

CLIZIA INCORVAIA GELOSA AVVISA PAOLO CIAVARRO: “IO NON TAGLIO I CAPELLI, MA ALTRO”

Scherzando, Clizia Incorvaia dice la verità e avvisa Paolo Ciavarro che, se dovesse scatenare la sua gelosia, potrebbe subire delle gravi conseguenze. Di fronte alla proposta di Zequila di far spalmare della crema a Paolo sul corpo mozzafiato di Sara Soldati, l’ex moglie di Francesco Sarcina che, nonostante le ferite ricevute in amore ha deciso di fidarsi e lasciarsi andare tra le braccia di Eleonora Giorgi e Paolo Ciavarro, risponde a tono. “ La mia gelosia? Non ti conviene fare scherzi a me…Io te lo dico, potrei vendicarmi con uno scherzo terribile – ha affermato una sicura e determinata Clizia che, poi, rivolgendosi ad Antonio ha aggiunto – . A schifio finisce, altro che Antonellina che mi taglia i capelli! Io taglio qualcos’altro direttamente! ”. Paolo, dunque, è avvisato: meglio non far ingelosire la Incorvaia.

Zequila propone a Paolo di mettere la crema a Sara e Clizia la prende bene… Non dimostra un minimo di gelosia 🤣🤣🤣 togliete i coltelli 😉#gfvip pic.twitter.com/46yt3LRywF — Patrizia ❤️🖤 (@66desa) February 19, 2020





