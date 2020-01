“Clizia Incorvaia ha 40 anni”/ Età choc: quanti anni ha davvero l’influencer?

Quanti anni ha Clizia Incorvaia? L’età dell’ex moglie di Francesco Sarcina è il nuovo caso che coinvolge il Grande Fratello Vip 4. Il galateo suggerisce di non chiedere l’età ad una donna, ma le informazioni su quella della modella nata a Pordenone sarebbero tutte palesemente inesatte. Lo sostiene Davide Maggio, il giornalista che ha lanciato l’omonimo blog televisivo. Ebbene, sostiene che la gieffina menta spudoratamente sui propri anni. In effetti quando ci si mette a caccia di informazioni sulla biografia di Clizia Incorvaia, si scopre che l’influencer, che dopo Pechino Express 2016 prova a conquistare maggiore popolarità col GF Vip, ha 33 anni. Ma il reality di Canale 5 riporta un’età differente. Sulla scheda di presentazione presente sul sito del programma risulta, infatti, essere nata il 10 ottobre 1984. E quindi sarebbe vicina a compiere 36 anni. Caso risolto? Tutt’altro: anche questa informazione è palesemente sbagliata per Davide Maggio. Ma allora quanti anni ha davvero Clizia Incorvaia?

“CLIZIA INCORVAIA HA 40 ANNI”, CASO ETÀ AL GF VIP 4

Chissà se Alfonso Signorini affronterà l’argomento direttamente con Clizia Incorvaia nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip. E allora sarà interessante capire perché la modella ha aggiustato il tiro solo di due-tre anni quando ha comunicato la sua “nuova” età. Il giornalista Davide Maggio parla infatti di una «realtà comunque ancora lontana», perché risulta un altro anno di nascita della gieffina. La carta d’identità dell’ex moglie di Francesco Sarcina parla chiaro sulla sua età: è nata il 10 ottobre del 1980. Quindi Clizia Incorvaia non ha né 33 né 36 anni. Tra meno di nove mesi ne compirà 40. È evidente il fatto che non ci sia nulla di male in questo, quel che fa discutere è il fatto che possa aver mentito sulla sua età: perché rinnegare i 40 anni? A che pro? Chi pensava allora che nascondesse solo qualche informazione sul triangolo con Riccardo Scamarcio e il frontman de Le Vibrazioni evidentemente si sbaglia. Il giallo ora riguarda qualche candelina di troppo dell’influencer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA