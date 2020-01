Clizia Incorvaia/ Ha davvero tradito Francesco Sarcina? (Grande Fratello Vip)

Clizia Incorvaia continua a tenere banco al Grande Fratello Vip 4 con l storia del presunto tradimento fatto a Francesco Sarcina. La fine del loro rapporto rappresenta per lei un lutto, ha detto ad Antonio Zequila, e di aver dovuto aspettare due anni prima di trovare il modo di perdonarsi. Non ha nulla a che fare con quanto potrebbe essere accaduto con Riccardo Scamarcio, ma con l’aspetto spirituale del matrimonio. “Ho dovuto metabolizzarlo e perdonarmi. Ho capito che si può essere famiglia anche…”, ha sottolineato di fronte ad un Er Mutanda molto interessato alla fine della sua relazione. “Eravamo già in crisi nei due anni precedenti e lui da tempo si faceva abbondantemente la sua vita”, ha aggiunto parlando del cantante, “ricevo segnalazioni su lui che si faceva la sua vita, le sue cose. Io a casa da sola con la bambina”. Un punto di vista del tutto diverso rispetto a quanto dichiarato da Sarcina in diversi contesti, ovvero che la rottura definitiva sarebbe avvenuta anche in seguito al bacio fra Clizia e Scamarcio. Interessante invece per Zequila il fatto che l’ex coppia non abbia tenuto al bando i rapporti fisici nel corso di quei due anni critici, ma che sia stato l’unito dettaglio a tenerli legati. Non è chiaro invece se Mister Underware provi già un certo interesse per la ragazza, visto che durante il gioco del bacio cinematografico sembra aver approfittato del momento, mettendoci anche un bel po’ di lingua. Clicca qui per guardare il video di Clizia Incorvaia e Antonio Zequila.

Clizia Incorvaia, Grande Fratello Vip 4: feeling con Paolo Ciavarro?

Clizia Incorvaia potrebbe presto trovare l’amore al Grande Fratello Vip 4? Secondo Michele Cucuzza non ci sarebbero dubbi sul fatto che fra lei e Paolo Ciavarro stia nascendo un bel feeling. L’ingresso di Antonio Zequila sembra aver destabilizzato quel già fragile equilibrio e forse è proprio per questo che il giornalista ha consigliato al ragazzo si farsi avanti prima che qualcuno catturi lo sguardo di Clizia. Paolo del resto non se l’è fatto ripetere due volte: complice una delle ultime cene nella casa, è riuscito a prendere in disparte la ragazza e farci quattro chiacchiere. Da discorsi leggeri alla visione di Cucuzza, il dialogo è risaltato anche agli occhi di alcuni telespettatori, che sui social si sono già lanciati nel bollare Paolo e Clizia come una delle possibili coppie del reality. Andranno davvero così le cose? Non sembra che la Incorvaia abbia manifestato l’intenzione di rimettersi in gioco dal punto di vista amoroso e non è escluso che, per quanto ami le provocazioni, finisca per decidere di allontanare chiunque. Intanto dal punto di vista delle scommesse, l’ex di Francesco Sarcina non se la passo di certo tanto bene. La vediamo infatti in fondo alla classifica con quota 30.00 sia per Snai che per Better, mentre 26.00 per Eurobet. Dati che la mettono addirittura a parimerito con Barbara Alberti, Rita Rusic e Fabio Testi, quindi con la quota Over del programma.

