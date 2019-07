Clizia Incorvaia ha tradito Francesco Sarcina con Scamarcio?/ “Replicherò a breve!”

Il gossip di questi ultimi giorni ci parla di un “terzetto” inedito: Francesco Sarcina, Clizia Incorvaia e Riccardo Scamarcio. Il leader de Le Vibrazioni ha raccontato che la ex moglie gli sarebbe stata infedele e avrebbe avuto una relazione con il migliore amico e testimone di nozze. L’influencer però, smentisce l’accaduto su Instagram, affermando che presto racconterà la sua verità e minacciando denuncia nei confronti di coloro che la stanno insultando pesantemente ormai da giorni. “Quando mia moglie mi ha confessato di avermi tradito con Scamarcio, mi ha devastato. Riccardo è stato il mio testimone di nozze, un amico, un fratello. Mi sono sentito pugnalato ovunque”, queste le parole del cantante rilasciate al Corriere della Sera. “L’episodio con Riccardo risale a mesi fa, è isolato ed è stata lei a confessarmelo. Fine. Clizia resta la donna che mi ha dato una figlia meravigliosa e che ho profondamente amato”, ha precisato ancora.

Clizia Incorvaia rompe il silenzio: “Replicherò a breve!”

Secondo Francesco Sarcina inoltre, Clizia Incorvaia e Riccardo Scamarcio non starebbero insieme: “Non che io sappia. Hanno avuto il loro momento, poi che ne so. A me interessa solo pensare ai figli: a Nina, e al primo, Tobia, che ha 12 anni”. La fashion blogger però, è di tutt’altro avviso. “Replicherò a breve. E saprete la mia verità, non cose inventate prive di fondamento”, ha dichiarato attraverso le Instagram Stories. Poi ha minacciato di prendere provvedimenti: “Basta commenti da profili fake, sarete segnalati alla polizia postale. Ho già provveduto”. Riccardo Scamarcio nel frattempo, resta in silenzio. Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia si sono sposati il 5 giugno del 2015. Ad agosto è nata la piccola Nina. Il loro amore sembrava procedere molto bene tanto che lui, intervistato tra le pagine di “Chi” dichiarava: “È stupenda, non solo mi ha ammaliato, mi ha dato forza”. A novembre è arrivata la rottura: “Mi spiace per esserci preclusi bellezza ulteriore, mi spiace per ciò che potevamo essere e non siamo stati”, aveva scritto Clizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA