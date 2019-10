Clizia Incorvaia, ha tradito Francesco Sarcina?/ “Solo un bacio con Scamarcio” (Non è la d’Urso)

Clizia Incorvaia ha tradito Francesco Sarcina? La verità della influencer

Clizia Incorvaia è una delle ospiti della puntata di domenica 13 ottobre 2019 di “Live – Non è la d’Urso”, il programma televisivo condotto da Barbara D’Urso in prima serata su Canale 5. La influencer è pronta a raccontare per la prima volta in tv del tradimento all’ex marito Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni, e del bacio fugace scappato con Riccardo Scamarcio. Nessuno menage a trois come ci tiene a precisare la donna che è stata molto criticata quest’estate sui social per via del suo comportamento. A distanza di diversi mesi dalla “bomba” mediatica però la Incorvaia dalle pagine del settimanale Chi di Alfonso Signorini ha sferrato un vero e proprio attacco a Riccardo Scamarcio, amico del marito: “dice che mi sono inventata tutto e che fra noi non c’è stato mai niente? Mi fa sorridere questa solidarietà maschile. E mi spiace che, mentre il mio ex marito Francesco Sarcina mi voglia far passare per la protagonista della Lettera Scarlatta, il signor Scamarcio mi voglia far passare per bugiarda”.

Clizia Incorvaia: “nessun tradimento, ero separata”

Non solo, Clizia Incorvaia ci tiene anche a precisare che quando è scappato il bacio con Riccardo Scamarcio era già separata dal marito Francesco Sarcina. “Io ero separata. Era dicembre e Francesco si stava facendo la sua vita. Ho incontrato Riccardo a casa sua, in amicizia, e c’è stato un bacio, di cui ci siamo pentiti subito dopo. Non siamo stati a letto insieme, ci siamo subito ritratti” ha sottolineato la Incorvaia che parlando di questo bacio precisa: “è successo in un momento forse di fragilità, ci siamo riavuti subito, per me non ha contato nulla e per lui nemmeno”. Bacio o non bacio la influencer aveva già deciso di rompere con il marito: “il nodo è che io non volevo stare con un uomo machilista e che lui non sopporta di essere stato lasciato, e che l’amico, gli dà manforte. È la solita, brutta, storia di gettare melma su una donna che non deve aver diritto di essere felice”. La donna ci è andata giù pesante verso l’ex marito dicendo: “Francesco voleva farmi sentire una nullità, invece io voglio essere una donna forte. Anche per mia figlia”.

Clizia Incorvaia contro Riccardo Scamarcio: “Il mondo è fatto di uomini, mezzi uomini, ominicchi e quaquaraquà”

Sul commento di Riccardo Scamarcio che ha smentito categoricamente il bacio, Clizia Incorvaia dalle pagine del settimanale Chi di Alfonso Signorini ha dichiarato: “dice che mi sono inventata la storia del nostro bacio per farmi pubblicità e sfruttare la fine del mio matrimonio con Francesco Sarcina. Intanto è stato Francesco a raccontare tutto. E prima che questo accadesse io lavoravo di più. Altro che pubblicità”. Non solo, la Incorvaia ha anche proseguito dicendo: “in seconda battuta, in realtà Scamarcio ha parlato tramite un amico. Ma io devo rispondere a Scamarcio o al suo amico? Se deve parlare, parli e io risponderò a lui, non agli amici. Il mondo è fatto di uomini, mezzi uomini, ominicchi e quaquaraquà. Che il signor Scamarcio si prenda le sue responsabilità”. Cosa rivelerà nel salotto di Barbara D’Urso?



© RIPRODUZIONE RISERVATA