Clizia Incorvaia: “Ho presentato Paolo Ciavarro a mia figlia Nina”/ “Lei è serena”

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, tanto che la coppia avrebbe fatto un importante passo per la loro relazione. Alle pagine del settimanale Chi, nel numero in edicola da oggi 5 agosto, è proprio Clizia a raccontare cosa accade col suo Paolo, partendo dalla quotidianità. “Com’è il nostro quotidiano? E’ un po’ falsato: – ha ammesso l’influencer – siamo praticamente in vacanza da mesi, questa, allora, la consideriamo la nostra Luna di miele.” E continua: “Ci stiamo vivendo ininterrottamente, stiamo viaggiando attraverso l’Italia, ognuno vuole mostrare all’altro i suoi posti del cuore, non so da quanto giriamo, ho perso il conto.” Intanto c’è stato un importante avvicinamento di Paolo Ciavarro alla vita da mamma di Clizia e, dunque, a sua figlia Nina. I due, infatti, si sono incontrati.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: presto un figlio insieme?

“In realtà ho introdotto l’argomento molto delicatamente.” ha spiegato la Incorvaia. “Nina è serena. E ho fatto in modo di non farli incontrare da soli ma sempre con degli amici, per non crearle confusione. – ha aggiunto – La priorità per me, anzi per noi, è rispettare i suoi tempi.” E sulla possibilità di avere in futuro un figlio tutto loro, Clizia ha dichiarato: “Lui due giorni dopo che eravamo in Casa mi diceva: “Mi piacerebbe avere un figlio”. E io: “Che bello questo progetto che hai con la tua fidanzata”. E lui subito: “No, no, non ce l’ho la fidanzata”. Mi ha colpito molto, Paolo vuole la famiglia, ma non ci sono più manco le donne che ti fanno questi discorsi qua.” Il pensiero per la coppia, insomma, c’è.



