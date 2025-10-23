Clizia Incorvaia a La Volta Buona è tornata a parlare del presunto tradimento ai danni dell’ex marito Francesco Sarcina con Riccardo Scamarcio.

Oggi è felice al fianco del marito Paolo Ciavarro, insieme hanno dato alla luce anche un figlio: Gabriele, il secondo per Clizia Incorvaia che già con l’ex marito Francesco Sarcina aveva dato alla luce la primogenita Nina. Proprio della turbolenta fine del matrimonio con il cantante si è parlato oggi a La Volta Buona con l’influencer che dopo anni ha deciso di tornare sulla querelle del presunto tradimento con Riccardo Scamarcio, alla base della fine del matrimonio.

Clizia Incorvaia è perentoria; non entra nel merito della questione con smentite o conferme ma affermando ‘i panni sporchi andavano lavati in casa’, pone l’accento su quanto sia stato difficile per lei affrontare quella situazione non solo nel privato ma soprattutto dal punto di vista mediatico. “C’erano dei bambini a casa, è stato fatto tutto sull’onda dell’egoismo senza pensare al fatto che siamo genitori”. Per l’influencer, il suo ex marito Francesco Sarcina non avrebbe dovuto rilasciare quella nota intervista dove appunto parlava del tradimento con Riccardo Scamarcio.

Clizia Incorvaia a La Volta Buona: “Per il ‘caso’ del tradimento ho perso tanti lavori…”

Il discorso di Clizia Incorvaia a La Volta Buona è poi proseguito sulla scia di quanto detto in precedenza, sottolineando l’impatto emotivo della vicenda, oltre che psicologico: “Un’altra cosa importante è che nessuno ha pensato alla ripercussione che io ho avuto dal punto di vista psicologico. Sono stati anni duri, le persone mi hanno additato per mesi; la stampa è stata cattivissima nei miei riguardi senza sapere le mie vicende”. Una vicenda di cronaca rosa negativa con effetti nefasti anche dal punto di vista professionale. L’influencer ha infatti confessato di aver perso molti lavori a causa di quel gossip negativo: “Mi sono state cancellate campagne importanti”.