Clizia Incorvaia “Il numero 8 per me e Paolo Ciavarro…”/ “Coincidenza? No, destino”

Clizia Incorvaia non sta più nella pelle. Da quando è arrivato nella casa del Grande Fratello Vip 2020 il comunicato con il quale si comunica che l’edizione finirà prima del previsto e che l’8 aprile tutti potrebbero essere liberi di tornare a casa, anche quelli che vinceranno il programma. Questo significa che presto il tanto atteso appuntamento tra lei e Paolo Ciavarro andrà finalmente in scena o almeno questo sperano i fan visto che è periodo di quarantena. Per ora i due potrebbero non essere in grado di andare a Fregene a bere la birra insieme ma sicuramente avranno modo di non rimandare ancora il momento dell’abbraccio. Intanto sui social la bella influencer si è mostrata felice alla notizie e ha già messo insieme una serie di coincidenze che renderanno tutto ancora più romantico tant’è che lei parla addirittura di destino.

CLIZIA INCORVAIA FA LA SUA DEDICA A PAOLO CIAVARRO IN ATTESA DI…

Postando una foto in cui si mostra sorridente e bellissima, Clizia Incorvaia scrive: “Pensavo..8 gennaio inizio GF, 8 febbraio primo bacio, 8 marzo mesiversario, 8 aprile fine GF….8 riverso è il segno dell’infinito … Coincidenza? No!!! DESTINO”. Il loro destino era scritto e non solo c’è l’8 a tenerli insieme, come lei stessa fa notare, ma poi nelle storie mostra anche un altro segno del destino ovvero l’arrivo della luna piena, la superluna, proprio per il prossimo 8 aprile quando Paolo, nel migliore dei casi, uscirà dalla casa magari come vincitore di questa travagliata edizione. Cosa riusciranno a fare quando si vedranno e cosa succederà? I fan attendono con ansia di capirlo e vederlo…



